OM: "La Coupe du monde? C'est dans un coin de ma tête", Veretout croit encore aux Bleus

En conférence de presse ce vendredi, Jordan Veretout s'est livré sur ses ambitions à l'OM et notamment son envie de retrouver davantage de temps de jeu. Le milieu de terrain, arrivé de l'AS Roma cet été, croit encore en une convocation en équipe de France pour le Mondial au Qatar.

A 100 jours pile de la Coupe du monde au Qatar, Jordan Veretout y croit. Arrivé cet été à l'OM en provenance de l'AS Roma, le milieu de terrain admet espérer décrocher une place dans le groupe de Didier Deschamps, pour la compétition qui débutera le 20 novembre prochain.

"Cela passera par de bonnes prestations en club"

"Collectivement, je veux revivre des belles émotions comme l'an passé. J'ai gagné un titre avec la France et un avec la Roma. Revivre ça à Marseille, ça doit être énorme. La Coupe du monde? C'est dans un coin de ma tête. Cela passera par de bonnes prestations en club, je dois me concentrer sur Marseille. Et ensuite, si ça doit venir, ça viendra", résume celui qui avait été appelé chez les Bleus pour la première fois en août de l'an dernier.

Plus d'informations à venir. Suivez notre direct.