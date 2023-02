OM: Rongier bientôt en équipe de France ? "Si ça doit venir, ça viendra", tranche le Marseillais

Devenu un véritable cadre de l’OM, Valentin Rongier n’a jamais semblé aussi proche de pouvoir prétendre à une sélection en équipe de France. Invité de l’After Foot sur RMC ce lundi, le milieu de terrain marseillais s’est exprimé sur le sujet. Sans s'enflammer.

Valentin Rongier sera-t-il le prochain Marseillais appelé en équipe de France ? Alors qu’il a vu Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout s’envoler avec les Bleus pour disputer la Coupe du monde au Qatar, le milieu de terrain de l’OM n’a jamais semblé aussi proche des Bleus. Devenu un véritable cadre de la formation phocéenne, il multiplie les prestations étincelantes depuis de nombreuses semaines, même si la défaite de dimanche contre le PSG (3-0) a été un peu douloureuse.

"C’est un objectif sans l’être. Pour moi, c’est que du bonus, a tranché l’ancien Nantais dans l'After Foot sur RMC ce lundi. Si jamais, un jour, j’ai la chance d’aller en équipe de France, ce sera une récompense et une fierté énorme. Mais je ne me fixe pas cet objectif-là, je ne me mets pas de pression particulière en me disant 'il faut que tu sois appelé'. Je joue avec l’OM, je suis épanoui, je joue quasiment tous les matchs, notre équipe est performante et c’est ça le principal. Si ça doit venir, ça viendra. Et ça sera pour mon plus grand bonheur."

Une nécessité de partir à l’étanger ?

Jamais appelé en équipe de France, que ce soit chez les A ou chez les jeunes, Rongier a connu une progression constante depuis ses débuts en professionnel avec Nantes en 2014. Interrogé sur la nécessité de découvrir un autre championnat pour passer un nouveau palier, le Marseillais a tenu à défendre le niveau de la Ligue 1.

"Même si je n’ai jamais joué dans un autre championnat, je trouve que notre Ligue 1 est de plus en plus attractive. C’est un championnat qui devient vraiment exigeant et de haut niveau. Les joueurs étrangers qui arrivent à Marseille le disent: la Ligue 1 est un championnat compliqué." A force de continuer à y progresser de la sorte, il pourrait bien découvrir le niveau international dans un futur proche.