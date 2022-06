Pelouse d'Autriche-France: "Il n'y a aucun risque", rassure la fédération autrichienne

À la veille du match Autriche-France en Ligue des nations, le président de la fédération autrichienne assure que ses joueurs et les Bleus ne courent aucun risque sur la pelouse de l'Ernst-Happel Stadion, où une faille s'est créée quelques jours plus tôt en pleine rencontre.

L'Autriche l'assure: le terrain de l'Ernst-Happel Stadion à Vienne ne pose plus le moindre problème. À la veille du match prévu vendredi (20h45) contre l'équipe de France pour la troisième journée de la Ligue des nations, la fédération autrichienne assure qu'il n'y a pas de risque qu'un nouveau trou béant se forme dans la pelouse.

"Nous avons eu une réunion avec l'UEFA pour évoquer ce problème de pelouse. Il y a eu des analyses sur le terrain. On a eu une réunion hier avec des experts. On a analysé les raisons des problèmes rencontrés. (...) La pelouse est en bon état. Il n'y a pas de risque, il n'y a plus de trou dans la pelouse. Il n'y a aucun risque ça se reproduise et aucune raison d'annuler la rencontre. On pourra jouer le match normalement", a déclaré Bernard Neuhold, président de la fédération autrichienne, jeudi en conférence de presse.

"J'espère que ça n'arrivera plus jamais"

Le 6 juin, au terme du match Autriche-Danemark, un énorme trou d'au moins 30 centimètres avait été constaté par les joueurs au beau milieu de la pelouse. La situation, manifestement causée par les intempéries récemment survenues, avait conduit les instances autrichiennes à examiner minutieusement le gazon et à convoquer une réunion mercredi, avant que l'UEFA ne donne son feu vert.

"Ce qu'il s'est passé était quelque chose d'exceptionnel", a assuré Ralf Rangnick, le sélectionneur des Autrichiens. "J'espère que ça n'arrivera plus jamais", a-t-il ajouté. "La pelouse a été analysée, et l'UEFA a donné son approbation donc nous avons un peu moins d'inquiétudes, voire aucune", a acquiescé le capitaine David Alaba.

La pelouse encore marquée

Les séances d'entraînement de veille de match doivent avoir lieu comme prévu dans la soirée de jeudi sur cette pelouse, qui reste très marquée. Jeudi en fin de matinée, des vérifications étaient encore en cours. Les lignes blanches étaient retracées, tandis que les deux buts n'étaient pas encore installés. Plusieurs taches étaient visibles sur le terrain, ainsi qu'une large bande de gazon neuf au niveau du rond central, là où le trou avait été découvert.

Enceinte de la finale de l'Euro 2008, l'Ernst-Happel Stadion sera à guichets fermés pour l'accueil de la France, avec jusqu'à 44.800 spectateurs attendus.