Personnalités préférées des 7 à 14 ans: Mbappé et les sportifs chutent dans le classement

Dans un sondage réalisé par Le Journal de Mickey avec l'institut Ipsos sur les personnalités préférées des 7-14 ans, les sportifs reculent dans le classement. Notamment Kylian Mbappé, qui chute de la 3e à la 13e place.

L’année 2020 a fait mal aux sportifs français. Dans un contexte difficile, marqué par la pandémie et le report des grandes compétitions internationales (Euro de foot, Jeux olympiques), leur cote a baissé auprès des enfants. Dans le sondage annuel réalisé par Le Journal de Mickey avec l'institut Ipsos (*) sur les personnalités préférées des 7-14 ans, à paraître ce mercredi, Kylian Mbappé et les autres grandes figurent du foot français chutent dans le classement. L’attaquant du PSG, qui était 3e l’année dernière, descend à la 13e place.

C’est Antoine Griezmann qui est le sportif le mieux placé, à la 8e place (-2). Paul Pogba est le troisième membre des Bleus à apparaître (18e, -6). Zinedine Zidane (27e, -5) devance Didier Deschamps (32e, -4). Teddy Riner, 9e en 2020, ne figure plus dans le top 41.

Soprano en tête

Alors qui domine ce classement des personnalités préférées des 7-14 ans ? Un Marseillais, le chanteur Soprano, comme en 2020. Le duo toulousain Bigflo et Oli (2e) et le magicien et présentateur Eric Antoine (3e) complètent le podium, devant l'acteur Jean-Paul Rouve (4e) et l'animateur scientifique Jamy Gourmaud (5e).

"On observe une montée en puissance des personnalités de la télé, effet des confinements successifs comme Éric Antoine, Jamy Gourmaud et aussi Denis Brogniart à la sixième place", souligne le Journal de Mickey.

Le top 10 du sondage Journal de Mickey/Ipsos :

1- Soprano (=)

2- Biglo et Oli (=)

3- Eric Antoine (+4)

4- Jean-Paul Rouve (+52)

5- Jamy Gourmaud (entrée)

6- Denis Brogniart (entrée)

7- Angèle (-3)

8- Antoine Griezmann (-2)

9- Omar Sy (-4)

10- Gims (+5)

(*) Cette étude Ipsos a été réalisée du 8 au 15 février auprès de 400 enfants représentant les 7-14 ans qui se sont prononcés à partir d'une liste de 85 personnalités francophones ayant fait l'actualité au cours de 2020.