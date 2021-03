PSG: Mbappé savoure "un nouveau pas vers l’histoire" avec ses 100 buts en L1

Kylian Mbappé a été le grand artisan de la victoire du PSG sur la pelouse de l’OL, ce dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (2-4). Auteur d’un doublé, l’attaquant de 22 ans en est désormais à 100 buts inscrits dans le championnat de France. Et il a bien l’intention de poursuivre sur sa lancée.

Il a lancé les hostilités dès les premières minutes. Après une subtile talonnade entre deux joueurs, Kylian Mbappé s’est lancé dans un rush supersonique pour aller offrir un caviar à Moise Kean dans la surface. Une manière de prévenir ses adversaires. L’attaquant du PSG était venu pour gagner à Lyon. Et il y est parvenu, au terme d’une prestation irrésistible, ce dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (2-4). Après avoir ouvert le score d’un bel enchaînement dans la surface (15e), le champion du monde 2018, servi par une longue ouverture de Marco Verratti, a tué le suspense en allant tromper Anthony Lopes (52e). De quoi atteindre la barre symbolique des 100 buts inscrits en L1. A seulement 22 ans.

"C’était une bonne date pour mettre le 100e but, a réagi l’homme du match sur Canal +. Je savais que j’étais à deux buts. La semaine dernière, je voulais déjà mettre les deux buts mais j’ai donné un but à Kolo Muani (il a manqué une passe en retrait lors de la défaite 2-1 face à Nantes, ndlr). Il fallait rattraper ça. Mettre le 100e but sur une super passe de Marco (Verratti), ça passe bien. C’est une nouvelle étape de ma carrière, un nouveau pas vers l’histoire. La route continue."

Trois matchs à venir avec les Bleus

Avec ce large succès au Groupama Stadium, Paris reprend la tête du championnat, à la faveur d’une meilleure différence de buts que Lille, battu à domicile par Nîmes en fin d’après-midi (1-2). Mbappé, lui, conforte son statut de meilleur buteur de L1 (20) et peut rejoindre sereinement l’équipe de France. Les Bleus vont disputer trois matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2022. En commençant par la réception de l’Ukraine, mercredi au Stade de France (20h45), avant de se déplacer au Kazakhstan (28 mars) et en Bosnie-Herzégovine (31 mars).

Il sera alors temps de retrouver le PSG pour un enchaînement décisif, avec le choc contre Lille en L1 (3 avril) et la double confrontation face au Bayern Munich, en quarts de finale de la Ligue des champions (7 et 13 avril sur RMC Sport 1). Sans oublier un déplacement à Strasbourg (11 avril). En attendant de connaître le nom de son adversaire en quart de finale de la Coupe de France. Autant d'occasions pour Mbappé de faire gonfler encore ses stats.