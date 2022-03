"Il a envie que l'argent serve à autre chose que de payer des gueuletons", Larqué au soutien de Mbappé

Lors de l'émission Rothen s'enflamme ce mercredi, Jean-Michel Larqué a grandement défendu Kylian Mbappé, qui n'a pas voulu participer mardi aux opérations de sponsoring et de marketing de l'équipe de France. Pour Jérôme Rothen, cette attitude ne devrait pas perturber l'équilibre du vestiaire.

Kylian Mbappé a manqué à ses obligations. Lors du rassemblement de l'équipe de France, le joueur du PSG a refusé de participer ce mardi aux opérations sponsoring et marketing des différents partenaires des Bleus. Ce geste est intervenu après des mois de négociations infructueuses entre sa famille, son avocate Delphine Verheyden et la FFF par l'intermédiaire de Florence Hardouin, la directrice générale.

Larqué pointe du doigt la FFF

Pour l'instant, l'action de Kylian Mbappé a été réalisée de manière individuelle. L'attaquant souhaite avoir un droit de regard plus important sur l'utilisation qui est fait de son image en équipe de France. Mbappé a par conséquent refusé d'être associé à certaines marques auxquelles il n'adhère pas.

Lors de Rothen s'enflamme ce mercredi sur RMC, Jean-Michel Larqué a apporté son soutien à Kylian Mbappé. "Il faut savoir que Kylian Mbappé, tout ce qui touche en dehors de son contrat avec le PSG, est reversé à des oeuvres caritatives. C'est quand même un point majeur. Après, la Fédération a reçu des lettres de l'avocate de Mbappé. Ils n'ont pas répondu clairement. Quand on pose une question, la moindre des corrections est d'y répondre, a estimé 'Captain Larqué'. Mbappé n'oublie sans doute pas d'où il vient, à savoir d'un club amateur et il souhaite peut-être que l'argent qui est généré par les Bleus serve à autre chose que de faire des gueuletons ou de payer grassement des présidents de Ligue qui se disent bénévoles."

"Je ne vois pas pourquoi il y aurait une crispation dans le vestiaire", estime Rothen

Si Noël Le Graët a essayé de faire changer d'avis Kylian Mbappé, le buteur n'a pas bougé de position. "Cet argent généré, il ne le touche pas. Il veut sans doute que ça soit reversé aux vrais amateurs et non les faux-amateurs et les faux-dirigeants qui se paient grassement sur la bête, a complété Jean-Michel Larqué, défendant le joueur de 23 ans. Peut-on lui reprocher ça? C'est le problème de Mbappé et de sa famille."

La France recevra la Côte d'Ivoire ce vendredi pour un match amical, avant un autre rendez-vous mardi prochain face à l'Afrique du Sud. Si Kylian Mbappé compte aller jusqu'au bout de sa démarche, son attitude sur le terrain n'a pas été perturbée à l'entraînement mardi.

"Je ne vois pas pourquoi il y aurait une crispation dans le vestiaire. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire, a balayé Jérôme Rothen ce mercredi dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC. Il s'est mis à la faute, c'est sûr, mais il l'assume. Il y a des discussions pour savoir comment faire évoluer les choses mais je pense qu'il n'est pas le seul à le penser. Les autres joueurs ne sont pas obligés d'y aller et peuvent aussi rester dans leur chambre. Noël Le Graët a mis plus de quatre ans pour trouver un accord pour faire évoluer cette convention, au bout d'un moment ça monte à la tête des joueurs."