Après PSG-Real, la direction madrilène furieuse du manque d'ambition d’Ancelotti

Le PSG a battu le Real Madrid (1-0) mardi soir lors du huitième de finale aller de Ligue des champions. La prestation très décevante du club madrilène aurait provoqué la colère de plusieurs dirigeants contre la tactique trop défensive de Carlo Ancelotti et son équipe, au Parc des Princes.

Un grand PSG ou un petit Real? A l’heure où l’Europe du foot continue de s’extasier devant la performance de Kylian Mbappé face à Madrid en huitième de finale aller de Ligue des champions, la piètre prestation de l’équipe merengue suscite de nombreuses critiques en Espagne.

En marquant l’unique but de la rencontre à la dernière seconde de ce huitième de finale aller (1-0), l’attaquant de 23 ans a évité aux Parisiens de nourrir trop de regrets après ce duel européen. A l’inverse, Kylian Mbappé a engendré une pointe d’amertume, et même de colère, chez certains dirigeants espagnols, selon les informations de ESPN. Enfin, pas seulement le buteur du PSG, mais surtout la non-performance des hommes de Carlo Ancelotti.

Carvajal a passé une soirée infernale face à Mbappé

Mis au supplice pendant 72 minutes, Dani Carvajal a sans cesse été sur la défensive. Cible des critiques de sa direction, le latéral droit de 30 ans n’a pas rien apporté offensivement et s’est contenté de défendre et de ne pas prendre un bouillon sur les accélérations de Kylian Mbappé.

Il faut reconnaître que le défenseur n’a pas vraiment été aidé par Marco Asensio, placé devant lui et par le réel manque d’allant offensif des Madrilènes sur la pelouse du Parc des Princes. Archi-dominé et avec seulement 43% de possession, le Real n’a pas cadré une seule de ses trois frappes (contre huit tirs cadrés sur 22 tentatives pour le PSG).

Ancelotti sans réaction

Incapable de presser les Parisiens et de les mettre en difficulté malgré la présence de Karim Benzema, les Merengue ont été jugés trop attentistes par certains membres de leur direction. Et forcément, Carlo Ancelotti a été jugé comme le principal responsable de cette déroute.

Pas au mieux dans le jeu depuis le début de saison, même si cela a suffi en Liga, le club madrilène n’a pas réussi à hausser son niveau pour la phase finale de la Ligue des champions. Histoire d’en rajouter une couche, Carlo Ancelotti n’a pas vraiment sonné la révolte après cette défaite: "Habituellement on défend avec un bloc bas, je ne pense pas que notre problème ce soir c’était la défense, mais on a eu des difficultés à sortir avec le ballon, on n’a pas eu d’opportunités devant, a reconnu le technicien madrilène. Au retour à domicile, on doit jouer différemment, et on va le faire."

>> Real-PSG, c’est le 9 mars en direct sur RMC Sport 1

Après ce match aller catastrophique au Parc des Princes, le Real Madrid garde quand même un espoir de qualification grâce, notamment, à la prestation XXL de Thibaut Courtois pour limiter la casse. Rendez-vous le 9 mars prochain à Santiago Bernabeu pour un huitième de finale retour de Ligue des champions dans lequel Carlo Ancelotti devra prendre sa revanche sur le PSG et remporter sa bataille tactique contre Mauricio Pochettino.