PSG: "Il fallait que je change de contexte", Diaby ne regrette pas son départ

Dans un entretien au Parisien ce dimanche, Moussa Diaby est revenu sur son départ du PSG à l'été 2019, en direction du Bayer Leverkusen où il a acquis depuis un statut d'international français. L'ailier de 22 ans ne regrette pas sa décision et ne veut pas trop penser à cet "ex", qui reste quand même dans son coeur.

Formé au PSG, Moussa Diaby s'épanouit actuellement au Bayer Leverkusen. Arrivé à l'été 2019 au club allemand contre un montant de 15 millions d'euros hors bonus, le joueur de 22 ans a progressé depuis pour devenir international français (4 sélections). Pas question donc de se retourner en arrière et de nourrir des regrets.

"Le PSG reste un club à part dans mon coeur. Je ne peux pas vous dire si je pourrais avoir ma place, mais si j'y étais encore, je donnerais tout pour avoir le même statut au PSG que celui que j'ai actuellement au Bayer Leverkusen, a répondu Diaby dans un entretien ce dimanche au Parisien. Quand on pense trop à ses ex, on n'avance pas."

"J'étais dans ma zone de confort à Paris"

Pour ce rassemblement du mois de mars avec deux matchs amicaux pour l'équipe de Didier Deschamps, huit joueurs formés au PSG ont été convoqués. Pour autant, dans la liste, seul Presnel Kimpembe y évolue encore alors que Kylian Mbappé est un produit de la formation monégasque. "Cela démontre que le PSG est un bon club formateur et q'il y a de bons éducateurs, a estimé Diaby. Il faut être patient avec les joueurs, essayer de tirer le meilleur d'eux. La formation parisienne nous permet d'être aujourd'hui huit à Clairefontaine. Et je pense qu'il aurait pu y en avoir plus. Ce sera pour plus tard."

S'il disposait d'un faible de temps de jeu avec l'équipe première au PSG, Moussa Diaby s'est donc exilé pour progresser. "J'étais dans ma zone de confort car je suis né à Paris, j'ai vécu à Paris, j'ai tout fait à Paris... Il fallait que je change de contexte, que je découvre un nouveau championnat, une nouvelle langue, de nouvelles personnes, est revenu Diaby sur son départ. Ce choix n'a pas été facile mais j'ai décide de le faire à fond."

En 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec le Bayer Leverkusen, Diaby a marqué à 16 reprises pour 9 passes décisives. Sur le banc face à la Côte d'Ivoire, Moussa Diaby y est resté tout au long de la partie (2-1). Le titi parisien devrait logiquement avoir du temps de jeu désormais face à l'Afrique du Sud ce mardi, pour une rencontre disputée à Lille, au Stade Pierre-Mauroy.