Coupe du monde 2022: comment va se dérouler le tirage au sort de la phase finale vendredi

Si les qualifiés pour la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar ne sont pas encore tous connus, le tirage au sort de la phase finale aura lieu le vendredi 1er avril à Doha. L'équipe de France connaîtra donc ses futurs adversaires.

Les choses sérieuses débutent pour les Bleus. Championne du monde en titre, l'équipe de France remettra officiellement son titre en jeu le 21 novembre 2022, lors du coup d'envoi de la 22e Coupe du monde de football. Mais avant, les hommes de Didier Deschamps vont connaître leurs adversaires pour la phase de groupe à l'occasion du tirage au sort, qui se déroulera le vendredi 1er avril à partir de 19 heures à Doha (17 heures en France). Mode d'emploi.

Quels sont les qualifiés pour le Mondial?

Actuellement, on connaît 19 des 32 nations qualifiées. Voici les pays qui participeront à la Coupe du monde: Qatar (pays organisateur), Iran, Corée du Sud, Japon, Arabie Saoudite, France, Belgique, Allemagne, Angleterre, Espagne, Danemark, Pays-Bas, Suisse, Croatie, Serbie, Brésil, Argentine, Uruguay et l'Equateur. Mardi, les cinq qualifiés de la zone Afrique viendront s'ajouter à cette liste, ainsi que deux nouveaux représentants européens. Au moment du tirage au sort, 29 nations participantes seront connues.

Qui seront les têtes de série?

En tant que pays organisateur, le Qatar fait figure d'épouvantail dans le chapeau 1. La 48e nation mondiale sera accompagnée des meilleures équipes au classement FIFA, notamment la Belgique (1ère), le Brésil (2e), la France (3e), l'Argentine (4e) et l'Angleterre (5e). Huit sélections composeront ce pot, mais les Pays-Bas (10e) et l'Allemagne (11e) ne devraient pas en faire partie. La composition officielle des chapeaux sera connue juste avant le tirage au sort, après la publication du classement FIFA, mis à jour après cette fenêtre internationale.

Comment se déroule le tirage au sort?

Les 32 équipes seront réparties dans quatre chapeaux (huit par pot), numérotés de 1 à 4. Le chapeau 1 sera le premier à être tiré, suivi du 2e, du 3e et du 4e. Une fois une boule tirée dans un chapeau, une autre boule sera tirée pour déterminer le groupe de chaque sélection (de A à H).

Petite subtilité, les équipes d'une même confédération ne pourront être placées dans un même groupe, à l'exception de l'UEFA, qui compte 13 représentants. Il y aura cinq des huit poules qui compteront deux nations européennes.

Quand seront connus les derniers qualifiés?

S'il restera trois tickets à distribuer au moment du tirage au sort, il faudra attendre le mois de juin pour connaître les derniers qualifiés, lors des barrages intercontinentaux. Le représentant de l’AFC (Asie) sera opposé à celui de la CONMEBOL (Amérique du Sud) et le représentant de la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes) affrontera celui de l’OFC (Océanie).

En raison de la guerre en Ukraine, l'UEFA a décidé de reporter le barrage entre l'Ecosse et l'Ukraine. Le vainqueur de cette rencontre affrontera le Pays de Galles en juin afin de déterminer le dernier qualifié de la zone Europe.

Quand débute la Coupe du monde?

Le coup d'envoi du 22e Mondial sera donné le 21 novembre à 13 heures, heure locale (11 heures en France) à Al-Khor par le Qatar, pays organisateur. La phase de groupes s'étalera sur 12 jours, avec quatre matchs par jour (13 heures, 16 heures, 19 heures et 22 heures). Seuls les matchs de la dernière journée se disputeront à la même heure pour chaque groupe.

Les huitièmes de finale s'étaleront du 3 au 6 décembre, les quarts les 9 et 10 décembre, les demi-finales les 13 et 14 décembre. La petite finale se disputera le 17 décembre à Doha et la grande finale se jouera à Lusail le 18 décembre.