Scandale à la FFF: la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, promet une enquête rapide

L'audit du ministère des Sports sur la FFF, visée par plusieurs révélations dans les médias, sera mené "avec la célérité qui s'impose", affirme la ministre Amélie Oudéa-Castéra.

Amélie Oudéa-Castéra promet qu'il ne faudra pas attendre bien longtemps pour connaître les conclusions de l'audit annoncé par le ministère des Sports après les révélations de la presse sur la Fédération française de football (FFF). "Nous sommes en train de structurer la démarche. Une lettre de mission précise sera rédigée dans les prochains jours et nous mènerons ce travail avec la célérité qui s’impose", a déclaré mercredi la ministre après son déplacement dans un centre sportif du XIIIe arrondissement de Paris, à l'occasion de la journée nationale du sport scolaire.

>> Scandale à la FFF: les infos en direct

Audit annoncé le 16 septembre

À l'initiative d'une réunion le 16 septembre avec Noël Le Graët, président de la FFF, et sa directrice générale Florence Hardouin, Amélie Oudéa-Castéra avait prévenu qu'elle ne les recevrait pas pour "prendre le thé".

La FFF, et en particulier Noël Le Graët et Florence Hardouin, ont été épinglés par une enquête du magazine So Foot et des révélations du journaliste indépendant Romain Molina. Le magazine a notamment évoqué, sur la foi de témoignages anonymes, l'envoi par le dirigeant de SMS à caractère sexuel à des employées de la FFF. Plusieurs femmes auraient démissionné ces dernières années de l'instance car elles se sentaient "harcelées sexuellement, mais aussi moralement".

Sur le même sujet Scandale à la FFF: un audit et des signalements peu nombreux

La Fédération avait réagi, après réunion de son comité exécutif, en annonçant le dépôt d'une plainte en diffamation contre le mensuel "en raison des imputations gravement diffamatoires".