TF1 et M6 diffuseront les matchs de Ligue des nations des Bleus et l'Euro 2024

TF1 et M6 se partageront les six prochains matchs des champions du monde dans le cadre de la Ligue des nations. Les deux chaînes diffuseront aussi l'Euro 2024 dans le cadre de la prolongation de leur accord avec l'équipe de France.

Les Bleus ont enfin des diffuseurs. Dans un communiqué publié ce jeudi soir, TF1 et M6 annoncent le renouvellement de leur partenariat avec l’équipe de France de football. Les deux chaînes se répartiront les six prochains matchs des champions du monde en Ligue des nations, prévus en juin (le 3 contre le Danemark au Stade de France, le 6 en Croatie, le 10 en Autriche et le 13 face à la Croatie au Stade de France) et en septembre (le 22 face à l'Autriche au Stade de France et le 25 au Danemark). Elles diffuseront aussi l’Euro 2024 (14 juin au 14 juillet en Allemagne).

En cas de qualification des Bleus pour le dernier carré de la Ligue des nations, qui aura lieu du 14 au 18 juin 2023, le groupe M6 précise qu'il "diffusera la demi-finale de cette compétition ou la finale ou la petite finale". "Cet accord prévoit la diffusion la diffusion partagée des 25 plus belles affiches en clair de l'Euro 2024", ajoute de son côté TF1. Un "accès privilégié à l'équipe de France, ses joueurs et son coach, ainsi que des contenus exclusifs" fait également partie de ce partenariat. A l'automne, l'appel d'offres pour les matchs de la période 2022/2028 - hors Coupes du monde et Euro, vendus séparément - avait été infructueux.

La fin d'un long feuilleton

Des négociations de gré à gré avaient depuis été ouvertes, et la Fédération espérait atteindre un montant au moins égal à celui du cycle actuel, quitte à redécouper les lots ou raccourcir la période mise en vente. La première procédure avait généré une proposition de deux millions d'euros par match des Bleus. Et la situation inquiétait à Noël Le Graët. " J'ai l'impression qu'on a rempli notre mission avec des partenaires fidèles, TF1 et la 6. Les audiences ont été bonnes, voire très bonnes, et le football français s'est très bien comporté. (...) Je trouve un peu dommage que l'une des premières mesures d'économie dans le rapprochement à venir entre les deux groupes (TF1 et M6) soit de proposer une somme moins importante qu'auparavant", avait-il indiqué à l'AFP.

Pour rappel, les droits de la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar ont été attribués à TF1 et beIN Sports. Pour le reste, la FFF a récupéré 33,6 millions d'euros de droits TV pour la sélection en 2020-21. Aucun chiffre n'a été dévoilé sur le montant de ce nouvel accord conclu avec TF1 et M6.