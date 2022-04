Coupe du monde 2022 : Danemark, Tunisie… que valent les adversaires des Bleus?

L'équipe de France connait depuis ce vendredi le nom de deux de ses trois adversaires à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il s'agit du Danemark et de la Tunisie. Le troisième ticket de ce groupe D se jouera en barrage entre le Pérou, l'Australie et les Emirats arabes unis. Gros plan sur ces équipes que le staff de Didier Deschamps va étudier de très près.

Danemark (11e au classement Fifa)

L’un des adversaires "préférés" des Bleus. Au Qatar, le Danemark défiera l’équipe de France pour la 19e fois, la quatrième en Coupe du monde. Hasard du calendrier, les Tricolores défieront deux fois les Scandinaves en Ligue des nations avant le deuxième match du groupe D au Qatar. Lors de leur deux sacres mondiaux en 1998 et 2018, les Bleus étaient tombés sur les Danois en phase de poules. Un signe? Comme le rappelle Didier Deschamps, il faudra d'abord se méfier d’une équipe classée 11eme au "classement Fifa devant de nombreuses nations européennes."

Demi-finaliste de l’Euro 2021 (défaite contre l’Angleterre en prolongation), la sélection de Kasper Hjulmand s’était appuyée sur un collectif performant et plus soudé que jamais après le grave malaise de Christian Erisken. La star danoise a repris la compétition et sera l’une des individualités à surveiller au Qatar. Sans son maître à jouer, le Danemark s’est qualifié facilement pour le Mondial, ne concédant qu’une seule défaite face à l’Ecosse lors de la dernière journée des qualifications.

Tunisie (35e mondiale)

"La Tunisie, on ne l'a pas jouée souvent mais on a toujours beaucoup de respect et de méfiance." Didier Deschamps ne sous-estimera pas la sélection tunisienne, troisième adversaire des Bleus au Qatar. Pour leur sixième participation à une Coupe du monde, les Aigles des Carthages entendent bien jouer leur carte à fond. Les partenaires de Wahbi Khazri restent sur une élimination en quart de finale de la CAN et une qualification au Mondial arrachée face au Mali (1-0, 0-0).

Comme contre le Danemark, les Bleus devront trouver la faille face à une équipe bien organisée. Sur RMC, Wahbi Khazri a mis en avant le collectif du groupe de Jalel Kadri, le sélectionneur qui a remplacé Mondher Kebaier au mois de janvier: "On a un bon milieu de terrain, assure le Stéphanois. On est capable d’être solide défensivement. Devant on a des joueurs de talent. Il y a Naim Sliti qui a fait des bonnes choses en Ligue 1 (à Dijon). On a un groupe homogène."

Quel barragiste pour les Bleus?

Ce sera le Pérou, l’Australie ou les Emirats arabes unis. Les deux premiers sont bien connus de l’équipe de France puisqu’ils composaient le groupe des Bleus en 2018 en Russie avec le Danemark. Battu à deux reprises en deux matchs par l’équipe de France, le Pérou qui pointe au 22e rang au classement final a terminé à la cinquième place de la zone Amérique du Sud derrière l’Equateur, avec une défense très perméable (22 buts encaissés en 18 matchs).

Le Pérou défiera le vainqueur du barrage Emirats arabes unis-Australie (le 7 juin). Si les EAU sont une grande inconnue pour la France, l’Australie, actuelle 42e au classement Fifa, avait donné du fil à retordre lors du premier match de poules en 2018. Mais c'était il y a quatre ans.