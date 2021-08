Troyes: Rami n'a pas totalement renoncé à l'équipe de France

A 35 ans, le nouveau défenseur de Troyes Adil Rami ne dit pas non à un retour en équipe de France, pour apporter sa bonne humeur et son expérience à un groupe encore marqué par la désillusion face à la Suisse lors du dernier Euro.

Adil Rami dans toute sa splendeur. Tout juste transféré à Troyes, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille va faire son retour en Ligue 1, deux ans après sa rupture de contrat pour faute grave. Dans l'émission Téléfoot ce dimanche sur TF1, l'international français est également revenu sur la débâcle des Bleus lors de l'Euro, battus par la Suisse en huitième de finale. "Ça m'a marqué et j'essaie de comprendre comment on en est arrivé là. Notre force, cela a été notre cohésion de groupe, cette ambiance. Je n'étais pas avec eux, ce n'était pas normal. Les jeunes doivent comprendre que tu peux avoir tout le talent que tu veux, il faut avoir une bonne mentalité, il faut penser à ses coéquipiers, il faut comprendre, s'adapter au caractère des uns et des autres. Si tu n'as pas cette intelligence de vie, parfois cela ne passe pas."

"Attention, je ne suis pas loin !"

Alors que l'équipe de France doit se retrouver ce lundi à Clairefontaine pour préparer les trois prochaines rencontres comptant pour les qualifications pour la prochaine Coupe du monde (la Bosnie le 1er septembre, l'Ukraine le 4 et la Finlande le 7), les Bleus sont en bonne position pour se qualifier et aller défendre leur titre au Qatar. Avec Adil Rami ? Pas totalement impossible selon lui. "J'espère que cette équipe de France va faire belle impression pour la prochaine Coupe du monde. Attention je ne suis pas loin ! C'est compliqué d'y croire, même moi j'en rigole. Mais je passerai ma vie à surprendre les gens", a confié le défenseur de 35 ans, dans un grand sourire.

Une convocation serait une belle surprise pour le champion du monde, lui qui a pensé mettre fin à sa carrière cet été après son prêt à Boavista la saison dernière. "J'y ai pensé, mais aujourd'hui, je n'ai rien à perdre. La passion prime sur tout. Je pars du principe que lorsque tu te lèves le matin et que tu aimes ce que tu fais, tu ne risques rien." Avant de penser à l'équipe de France, Adil Rami se prépare pour faire une bonne saison à Troyes, où son équipe va tenter d'accrocher le maintien. Et ça passe dès ce dimanche face à Monaco (13h), sans Rami, encore trop juste pour intégrer le groupe.