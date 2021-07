Euro 2021: une étonnante pétition réclame que France-Suisse soit rejoué

Alors que la position de Yann Sommer était bien licite sur le dernier tir au but frappé par Kylian Mbappé au terme de France-Suisse, lundi à Bucarest (3-3, 4-5 t.a.b), une pétition a été lancée pour réclamer que le huitième de finale de l’Euro soit rejoué. Soyons clairs: elle n'a aucune chance d'aboutir.

Commençons déjà par-là: comme nous vous l'expliquions, le tir au but frappé par Kylian Mbappé et arrêté par Yann Sommer lors de France-Suisse (3-3, 4-5 t.a.b) n’aurait en aucun cas dû être retiré. La position certes limite du gardien helvète, qui a qualifié son équipe pour les quarts de finale de l’Euro, était tout à fait licite, au moins un de ses deux pieds touchant la ligne au moment où l’attaquant tricolore tirait dans le ballon.

Déjà plus de 269 000 signatures

Partant de ce constat, il semble donc étrange qu’une pétition réclamant de faire rejouer la rencontre, ait émergé sur le web depuis. Peut-être que son auteur, un certain Pierre, n’était pas au courant de la règle officielle concernant ce genre de situation, en vigueur depuis 2019 et appliquée pour la première fois lors du Mondial féminin en 2019. Toujours est-il que cette pétition avait, ce jeudi après-midi vers 17 heures, déjà recueillie plus de 269 000 signatures.

Un nombre conséquent qui peut prêter à sourire, mais qui ne devrait toutefois pas influer sur une quelconque marche arrière de l’UEFA, organisatrice du championnat d’Europe. Les Suisses ont bel et bien gagné le droit d’affronter l’Espagne, vendredi à Saint-Pétersbourg (18 heures), en quart de finale de l’Euro.