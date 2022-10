Un site de paris en ligne, sponsor des Bleus, met en garde la FFF sur le dossier Mbappé

Par la voix de son directeur général, Betclic, partenaire de l’équipe de France, a fait savoir qu’il faudra rediscuter si Kylian Mbappé venait à refuser de prêter son image au site de paris en ligne.

Kylian Mbappé sur tous les fronts. Si le champion du monde focalise toute l’attention autour de lui au PSG, il attire aussi lumière en équipe de France. Et pas seulement à travers ses buts ou ses dribbles sur le terrain. En sélection, le champion du monde de 23 ans fait bouger les lignes.

Au mois de septembre, il a contraint la FFF à accélérer le processus de révision de la convention sur les droits à l’image des internationaux français qu'il juge obsolète. Pour une question d'éthique plus que d'argent (il reverse ses primes en équipe de France à des oeuvres caritatives), Kylian Mbappé ne souhaite pas que certains sponsors soient associés à son image. Dans son viseur, la malbouffe mais aussi les sites de paris en ligne. En mars dernier, il ne s’était pas gêné pour tacler l’un d’entre eux après une blague douteuse avec son père.

"Les opérations marketing refusées par Kylian Mbappé ne concernent pas Betclic"

Alors que la convention doit être révisée "dans les plus brefs délais" selon la FFF, Betclic, sponsor des Bleus, ne se sent pas menacé. "Les opérations marketing refusées par Kylian Mbappé ne concernent pas Betclic, indique ce lundi au Parisien Nicolas Béraud, fondateur et directeur général du site de paris en ligne: "Nous sommes partenaires de l’équipe de France, c’est un important investissement sur cinq ans. Maintenant, on va voir comment les accords entre les joueurs et la fédération évoluent, et on se positionnera en fonction. Notre partenariat nous permet d’utiliser collectivement l’image des Bleus. S’il évolue, on devra en discuter."

Surtout si Kylian Mbappé venait à refuser de donner son image pour Betclic : "Dans ce cas, ça ne serait plus le partenariat que nous avons signé avec la fédération, appuie Nicolas Béraud. Mais il n’y a aucune raison d’en arriver là. Nous sommes un partenaire responsable, pas que de la FFF mais de l’ensemble du sport français."