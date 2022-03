Le coup de gueule de Mbappé contre les paris sportifs

L'attaquant du PSG et de l'équipe de France, Kylian Mbappé, s'en est pris ce jeudi sur Twitter à un site de paris en ligne au sujet d'une blague douteuse concernant son père.

Il n’a pas du tout apprécié. Un tweet posté ce jeudi soir par un site de paris sportifs en ligne a provoqué la colère de Kylian Mbappé. En cause : une photo montrant un homme les fesses à l’air dans la tribune d’un stade légendée d’un "Wilfrid Mbappé lors du but de son fils contre l'Afrique du Sud".

Une blague douteuse qui a entraîné une réponse sèche de la part de l’attaquant du PSG et de l’équipe de France. "Le danger des paris… ne plus avoir de limite. Un peu de respect svp", a-t-il commenté, le tout accompagné d’emojis énervés. Quelques minutes plus tard, le site de paris sportifs a supprimé son tweet.

Un contexte très particulier

Cet épisode s’inscrit dans un contexte bien particulier. Il y a une semaine, au début du rassemblement de l’équipe de France, Mbappé a refusé de participer à une opération avec les partenaires de la Fédération française de football pour protester contre la gestion collective du droit à l'image chez les Bleus. Le buteur de 23 ans a séché un rendez-vous prévu à Clairefontaine avec plusieurs sponsors, dévoilant au grand jour un sujet de discorde persistant depuis plusieurs mois.

Il entend renégocier la convention sur les droits et obligations des joueurs signée avec la FFF depuis 2010 et pouvoir choisir les sponsors qu’il défend. "Il est important que les joueurs soient en harmonie avec les publicités auxquelles ils participent, a expliqué auprès de L’Equipe son avocate Delphine Verheyden. Ils ont pour leur jeune public un rôle de modèle. Ce rôle doit être manié avec précaution."

En réponse, Noël Le Graët a envoyé comme prévu un courrier à l'avocate de Mbappé pour aborder cette question sensible des droits d'image en sélection. Le président de la FFF s'est montré à la fois ferme et ouvert au dialogue. Il souhaite voir Delphine Verheyden avant septembre, date des prochaines journées avec les partenaires.