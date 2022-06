Euro U19: grosse déception pour les Bleuets, éliminés aux portes de la finale par Isräel

Grande favorite de sa demi-finale d'Euro U19 contre Israël, l'équipe de France s'incline malgré une domination nette (1-2). Les hommes de Chauvin, maladroits offensivement et peu rassurants derrière, tombent de haut.

La génération Mbappé attendra encore avant d'avoir une héritière. Championne d'Europe en 2016, l'équipe menée par l'actuel attaquant parisien ne sera pas imitée par la bande du sélectionneur Landry Chauvin. Pourtant larges favoris et dominateurs, les Bleuets s'inclient en demi-finale de l'Euro U19 face à Israël en Slovaquie (1-2).

L'entame de match délicate des Français se confirme à la demi-heure lorsque Isaak Touré, défenseur central havrais courtisé sur le marché des transferts, tacle un centre adverse dans son propre but (1-0, 29e). Rarement mise en danger par une attaque adverse peu en vue (4 tirs au total), la défense tricolore ne peut s'en vouloir qu'à elle-même.

Malgré une réaction et plusieurs occasions nettes en fin de premier acte, les Bleuets craquent à nouveau au retour des vestiaires, laissant Kancepolsky absoluement seul pour placer son coup de tête sur corner (2-0, 57e). Virginius permet néanmoins à son équipe de garder espoir en réduisant rapidement l'écart d'un bel enroulé lucarne opposée (2-1, 62e).

20 tirs et des regrets pour les Bleuets

Mais l'équipe de France, plus du tout mise en danger, pêche toujours dans l'avant-dernier geste et fait preuve de précipitation au moment de conclure ses actions. Résultat: malgré 20 tentatives, elle ne parvient pas à marquer une seconde fois et l'espoir d'une prolongation s'envole dans les dernières secondes sur une tête de Bonny non ajustée à quelques centimètres du but.

Après un parcours parfait en poule (3 victoires, 11 buts marqués et 3 encaissés), l'équipe de France U19 quitte donc l'Euro la tête basse, pleine de regrets. Qui tranche avec la joie des Israëliens, auteurs d'un véritable exploit, et qui ont rendez-vous avec l'Angleterre en finale vendredi soir.