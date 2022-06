Euro U19: Touré, Da Silva, Tchaouna... les Bleuets à suivre lors de la demi-finale entre la France et Israël

Les Bleuets défient Israël ce mardi soir (20h, à suivre en live-texte sur notre site) en demi-finale de l’Euro U19. Avant cette rencontre couperet, focus sur cinq fers de lance de cette génération 2003, qui veut devenir la première équipe de France sacrée dans cette catégorie depuis celle emmenée par Kylian Mbappé en 2016.

Thimothée Lo-Tutala (gardien, Tottenham)

Hugo Lloris n’est pas le seul gardien français de Tottenham. Le portier titulaire de cette équipe de France U19, Lo-Tutala, n’est pas encore très connu du football français. Parti à moins d’un an avec ses parents à Londres, le natif de Gonesse (Val d’Oise), qui garde les buts de l'équipe U23 des Spurs, a fait toutes ses gammes en Angleterre: le petit club du Belonians, puis des essais à Reading et West Ham, une première signature à Brentford avant de s’engager à Tottenham. En fin de contrat avec le club anglais, Lo-Tutala n’est pas certain de poursuivre chez les Spurs. La volonté de découvrir le monde pro pourrait le pousser à signer dans un nouveau club.

>> Scouting, le podcast RMC dédié aux jeunes talents

Isaak Touré (défenseur central, Le Havre)

Si vous êtes un amateur de la rubrique mercato, son nom vous dit sans doute quelque chose. Car, après une saison convaincante en Ligue 2 avec Le Havre, le géant de 2,05 m, véritable phénomène athlétique, est sur les tablettes de nombreux clubs européens. Annoncé avec insistance du côté de l’OM, il pourrait finalement signer en faveur de Manchester City avant d’être prêté dans un des clubs du City Group comme Troyes. Formé au Havre, il a fait ses débuts en professionnel avec le club normand au tout début de la saison 2020-2021, avant d’être opéré d’une grave blessure à la cheville. Cette saison, il a disputé 17 matchs de Ligue 2 avec le HAC, dont 12 en tant que titulaire.

Florent Da Silva (milieu, OL)

Buteur et passeur décisif contre l’Italie lors du troisième et dernier match de poule (victoire 4-1), le milieu de terrain, passé professionnel en 2020, est l’un des jeunes qui toque à la porte de l’équipe première à l’OL. Prêté au FC Villefranche, en National, la saison passée, il grimpe les échelons un par un. "Le National est très dur, c’est une superbe voie d’apprentissage pour des jeunes qui n’ont connu qu’un centre de formation, confiait-il auprès du Progrès en mai dernier. Désormais, il rêve de s’imposer dans son club formateur. "Ça fait plus de 10 ans que je suis à l’OL, donc jouer au Parc OL, j’en rêve et n’attends que ça." Joueur extrêmement polyvalent, capable de jouer en N°6, N°8 et même N°10, le natif de Vaulx-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise, a débuté le tournoi remplaçant mais a su gagner les faveurs du sélectionneur, Landry Chauvin.

Loum Tchaouna (attaquant, Stade Rennais)

Orpheline de Rayan Cherki et d'Elye Wahi (forfait) ou encore de Mohamed-Ali Cho (retenu avec les Espoirs), cette équipe de France U19 aurait pu être à la peine offensivement. C’était sans compter l'apport de Loum Tchaouna. Meilleur buteur du tournoi avec quatre réalisations, le joueur du Stade Rennais est l’un des principaux fers de lance de la meilleure attaque de la compétition (11 buts). La saison dernière, il a notamment fait sensation lors de sa première titularisation en professionnel contre le Vitesse Arnhem en Europa Conference League. Avec une passe décisive et un penalty provoqué ce soir-là dans la victoire des Bretons (2-1), il avait donné une idée de l’énorme potentiel qu’on lui prête. Insaisissable par sa vitesse et sa force de percussion lorsqu’il est placé sur l’aile, il a en tout disputé 10 matchs de Ligue 1 avec le SRFC la saison passée.

Alan Virginius (attaquant, Sochaux)

Après le meilleur buteur de la compétition, le meilleur passeur. Avec trois caviars, auxquels il faut également ajouter deux buts, l’ailier sochalien est l’autre homme fort de l’attaque tricolore. Joker de luxe d’Omar Daf la saison passée, habitué à rentrer en fin de match pour faire des différences avec ses dribbles et sa capacité d’accélération, Virginius a disputé 31 matchs de Ligue 2 au cours de l’exercice précédent (cinq buts, une passe), son deuxième dans le monde professionnel après ses 15 matchs joués en 2020-2021. "Il a l’intelligence de jeu, l’adresse devant le but, l’humilité pour écouter", confiait Jean-Sébastien Mérieux, directeur du centre de formation de Sochaux, à L’Équipe avant le début du tournoi. Selon le technicien sochalien, il se dirige même "tout droit vers la Ligue 1."

Et aussi…

En plus d'Isaak Touré, deux autres solides défenseurs centraux composent cette sélection: Ismaël Doukouré (Strasbourg) et Ousmane Camara (Paris FC). Recruté à Valenciennes par le Racing en janvier, Doukouré, a joué 16 minutes en Ligue 1 en fin de saison avec les Alasciens. Camara, de son côté, est le capitaine de cette sélection U19 et un rouage essentiel du PFC (33 matchs de Ligue 2 dont 29 titularisations la saison passée). Au milieu de terrain, Martin Adeline et Warren Bondo sont également à suivre de près. Adeline, plus jeune joueur de cette équipe de France (il est né en décembre 2003), a notamment disputé huit matchs consécutifs avec Reims en Ligue 1 entre décembre et février. Bondo, de son côté, a explosé avec Nancy cette saison en Ligue 2. En fin de contrat avec l'ASNL, relégué en National, le dynamique milieu relayeur ne devrait pas manquer d'offres cet été.