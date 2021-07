Allemagne: Müller critique les choix tactiques de Löw à l'Euro 2021

Une semaine après l’élimination de l’Allemagne en 8eme de finale de l’Euro 2021 face à l’Angleterre (2-0), l’attaquant de la Mannschaft et du Bayern Munich, Thomas Müller, a désapprouvé les options tactiques de son ex-futur sélectionneur, Joachim Löw.

Il n’y a pas qu’en France qu’on ressasse les raisons d’un échec. A l’Euro 2021, l’Allemagne aussi est passée à côté de sa compétition. Et digère mal son élimination. Comme pour les Bleus, le chemin de la Mannschaft s’est arrêté au stade des huitièmes de finale. Les champions du monde 2014 ont été battus sans gloire par l’Angleterre (2-0) à Wembley. Au final, l’Allemagne n’aura remporté qu’un seul de ses quatre matchs (4-2 face au Portugal). Insuffisant et frustrant pour Thomas Müller. L’attaquant de 31 ans qui a été rappelé par Joachim Löw après avoir été écarté de la sélection pendant trois ans, n’a visiblement pas aimé les choix tactiques de son ex-sélectionneur.

Pas fan du 5-3-2

"Avec tous les efforts consentis pour ne pas prendre de but à travers des choix défensifs et une équipe attentiste, nous avons échoué", a déclaré le joueur du Bayern dans la newsletter mensuelle du Bayern. Thomas Müller ne digère pas notamment le 8eme de finale face aux Anglais et l’obstination de Löw pour une défense à trois. "Les deux équipes se sont presque neutralisées avec les défenses à cinq. Dans ce type de match, l’équipe qui marque en premier est souvent celle qui s’imposer." Ce fut l'Angleterre...

S’il n’épargne pas Joachim Löw, Müller ne semble pas particulièrement plus enthousiaste pour l’avenir malgré la présence de son ancien coach au Bayern, Hansi Flick, au poste de sélectionneur : "On a de grands joueurs mais il y a encore beaucoup de travail à faire", avertit le joueur aux 39 buts en 106 sélections.