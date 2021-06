Angleterre-Allemagne en direct: jour de choc à Wembley

Bonjour à tous !

Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct l'avant-dernier huitième de finale de l'Euro 2021, peut-être le plus alléchant sur le papier, puisque l'on parle d'un choc entre l'Angleterre et l'Allemagne, dans le jardin des Three Lions à Wembley. Coup d'envoi à 18 heures !