Angleterre: inquiétude pour Alexander-Arnold, sorti blessé

Trent Alexander-Arnold, arrière droit de l'Angleterre, est sorti blessé mercredi lors de la victoire face à l'Autriche (1-0) au point de susciter l'inquiétude de son sélectionneur, Gareth Southgate, avant l'Euro.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate s'est montré inquiet pour son latéral droit, Trent Alexander-Arnold, sorti en boitant à la fin du match de préparation à l'Euro (11 juin-11 juillet) remporté (1-0) contre l'Autriche, mercredi. Le joueur est sorti à deux minutes de la fin du temps réglementaire en s'appuyant légèrement sur un soigneur et en boitant, après un dégagement anodin, ce qui laisse craindre une blessure musculaire.

"Il faudra voir, mais ce n'est pas bon de le voir sortir comme il l'a fait, a reconnu après le match Southgate, au micro de ITV. Je crois que c'est la cuisse, mais l'équipe médicale est en train de l'ausculter (...) on en saura plus dans 24 ou 48 heures."

Trois autres arrière droits dans la liste

Un doute plane donc sur sa participation à l'Euro. Un éventuel forfait pourrait être assez rapidement compenser puisque Southgate a retenu trois arrières droits dans sa liste: Kieran Trippier, aligné à gauche mercredi, Kyle Walker et Reece James.

Mais la polyvalence et l'apport offensif de "TAA", qui avait effectué une fin de saison canon avec Liverpool, sont sans égal. Le joueur avait pourtant craint pour sa place dans la sélection après avoir été snobé lors du dernier rassemblement de mars. Il n'avait plus été appelé depuis octobre 2020 jusqu'à son retour in extremis pour l'Euro. Il espère désormais que la blessure ne soit pas trop grave.