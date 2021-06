Euro: Alexander-Arnold dans la liste de l'Angleterre, Lingard écarté

Gareth Southgate a convoqué Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham et Bukayo Saka dans sa liste des 26 joueurs retenus par l'Angleterre pour disputer l'Euro. Jesse Lingard et James Ward-Prose ont été écartés.

En dépit de sa saison difficile, Trent Alexander-Arnold fait bien partie de la liste des 26 joueurs retenus par Gareth Southgate pour disputer l'Euro avec l'Angleterre (11 juin-11 juillet). Le défenseur de Liverpool n'avait pas été retenu en début d'année, pour le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Trent Alexander-Arnold est donc l'un des... quatre arrières droits convoqués par Gareth Southgate. Les Three Lions vont en effet pouvoir également compter sur Reece James, Kyle Walker et Kieran Trippier. Mais ces joueurs se distinguent par leur polyvalence. Autre enseignement de cette liste: les jeunes Jude Bellingham (17 ans) et Bukayo Saka (19 ans) ont été retenus. Le premier ne compte que deux sélections, le second en a quatre à son actif.

Avant de dévoiler cet effectif de 26, Gareth Southgate avait dévoilé 33 noms provisoires. Ainsi, Jesse Lingard et James Ward-Prose ont finalement été écartés. Mason Greenwood, blessé, a dû déclarer forfait.

La liste des 26 de l'Angleterre:

Gardiens: D. Henderson, Johnstone, Pickford.

Défenseurs: Alexander-Arnold, Chilwell, Coady, James, Maguire, Mings, Shaw, Stones, Trippier, Walker.

Milieux: Bellingham, J. Henderson, Mount, Phillips, Rice.

Attaquants: Calvert-Lewin, Foden, Grealish, Kane, Rashford, Saka, Sancho, Sterling.