Belgique: De Bruyne ne sent toujours pas le côté gauche de son visage

Passeur et buteur face au Danemark (2-1) ce jeudi, Kevin De Bruyne a signé son grand retour à la compétition après sa double fracture du visage, dont il craint de ressentir les effets encore longtemps.

Kevin De Bruyne a signé une entrée fracassante ce jeudi avec la Belgique, face au Danemark (2-1). Le milieu a offert l’égalisation à Thorgan Hazard avant de donner l’avantage à son équipe, alors que celle-ci avait livré une première période indigente au point d’être menée à la pause (0-1).

Un soulagement pour les Diables Rouges et surtout pour le joueur, absent lors du premier match face à la Russie après son opération d’une double fracture du visage (orbite et pommette). Une blessure contractée après une violente faute d’Antonio Rüdiger, le 29 mai dernier lors de la finale de la Ligue des champions perdue par Manchester City face à Chelsea (0-1). Mais l’intervention chirurgicale n’a pas effacé tous les stigmates chez l’international belge, qui conserve aussi une certaine appréhension.

"Je ne ressens rien du côté gauche, comme après une visite chez le dentiste, a déclaré De Bruyne à l’issue de la rencontre. Mon nerf est très affecté, ce qui pourrait prendre six mois. Ce n'est pas une sensation confortable, mais le plus important est que je puisse jouer. Les deux derniers mois, j’ai vécu des hauts et des bas avec des blessures mineures. Après cette fracture du nez et de l'orbite, c'était un peu d'attente."