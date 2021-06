Euro: la Belgique qualifiée pour les 8es de finale, De Bruyne a tout changé contre le Danemark

Dans un match marqué par les hommages à Christian Eriksen, la Belgique a battu le Danemark (2-1) ce jeudi, lors de la deuxième journée de la phase de poules de l'Euro. L'entrée de Kevin De Bruyne, revenu de blessure, a tout fait basculer.

Après son 3-0 collé à la Russie lors de la première journée, la Belgique a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro en dominant le Danemark ce jeudi (2-1) à Copenhague. Un match marqué par les hommages rendus à Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque samedi, lors du premier match des Danois dans ce tournoi (défaite 1-0 contre la Finlande).

L'ouverture du score express de Poulsen

Transcandés par tant d'émotions vécues ces derniers jours, les locaux ont d'ailleurs signé un début de rencontre canon, ouvrant le score par Yussuf Poulsen après une minute et 39 secondes... soit le deuxième but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Une action bien aidée par la bourde de Jason Denayer à la relance.

Le score aurait même pu être plus lourd compte tenu de la physionomie de la première période, avec des Diables Rouges qui n'avaient rien de diaboliques, en difficulté défensivement et offensivement inoffensifs. 45 minutes avec une interruption après les dix premières minutes, pour des applaudissements nourris en hommage à Eriksen.

L'entrée de De Bruyne fait basculer la rencontre

Après la pause, tout a basculé avec l'entrée d'un homme: Kevin De Bruyne, de retour sur les terrains après son opération du visage, consécutive à un énorme choc avec Antonio Rüdiger en finale de Ligue des champions avec Manchester City face à Chelsea.

Son impact dans le jeu a permis de rééquilibrer les débats et a surtout alimenté Romelu Lukaku en bons ballons. Lequel a retrouvé son sens du cassage de reins pour éliminer Kjaer et Vestergaard, se projeter, servir en retrait De Bruyne, lequel a adressé un caviar à Thorgan Hazard (55e). Le milieu de terrain des Cityzens a ensuite lui-même marqué le but de la victoire, en puissance à la 70e, après une combinaison des frangins Hazard.

Quelques frayeurs - et une barre - plus tard avec des assauts de la part de Danois décidés à ne pas abdiquer pour rester en vie dans l'Euro, la Belgique a validé son billet pour les huitièmes de finale.