Belgique-Russie, les compos: De Bruyne absent et Hazard remplaçant

Pour son premier match de l’Euro, la Belgique doit faire avec plusieurs absents. Kevin De Bruyne est forfait, alors qu’Axel Witsel et Eden Hazard, courts physiquement, sont sur le banc des remplaçants.

La Belgique s’apprête à entamer l’Euro, à 21 heures contre la Russie, avec plusieurs absents importants. Kevin De Bruyne est forfait pour ce match depuis sa blessure en finale de Ligue des champions, face à Chelsea, mais le sélectionneur Roberto Martinez va aussi devoir se passer d’Eden Hazard et Axel Witsel, trop justes physiquement.

Lors des matchs de préparation, Eden Hazard n’a pas joué contre la Grèce avant d’entrer en jeu moins de dix minutes contre la Croatie, le week-end dernier. Depuis le mois de février, l’ancien joueur de Lille n’a connu que deux titularisations, toutes compétitions confondues: une en Liga, début mai contre Osasuna, et une autre en Ligue des champions, lors de la demi-finale de retour contre Chelsea.

Les deux équipes en 3-4-3

Le large effectif des Diables Rouges dans le secteur offensif permet toutefois à Martinez d’aligner Romelu Lukaku, Dries Mertens et Yannick Carrasco devant. Dans son 3-4-3, le sélectionneur de la Belgique a ensuite opté pour Alderweireld, Boyata et Vertonghen en défense. Tielemans et Dendoncker seront présents dans l’entrejeu, avec Castagne et Thorgan Hazard en pistons.

Côté russe, le sélectionneur Cherchesov a lui aussi opté pour un 3-4-3. Aleksandr Golovin est aligné dans le trio d’attaque alors que le vétéran Zhirkov, bientôt 38 ans et déjà présent à l’Euro 2008, lorsque la Russie avait atteint les demi-finales, est titulaire au poste de piston gauche.

La composition de la Belgique: Courtois – Alderweireld, Vertonghen, Boyata – Castagne, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard – Mertens, Lukaku, Carrasco.

La composition de la Russie: Shunin - Mario Fernandes, Barinov, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov - Zobnin, Ozdoev, Kuzyayev, Golovin - Dzyuba.