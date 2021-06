Belgique: Hazard laisse planer le doute sur son avenir en sélection

Eden Hazard (30 ans) s’est montré très évasif sur son avenir avec la Belgique à l’issue de l’Euro. L’attaquant du Real Madrid laisse planer la possibilité d’arrêter.

Eden Hazard (30 ans) a rejoint la sélection belge encore amoindri par une blessure musculaire contractée en fin de saison avec le Real Madrid. Il n’est pas certain de débuter le premier match de l’Euro des Diables Rouges face à la Russie, samedi (21h). "J’ai pu jouer 10 minutes contre la Croatie (en amical, ndlr), a-t-il rappelé jeudi sur la RTBF. J’ai seulement fait une semaine d’entraînement compète. On va voir avec l’équipe médicale ce que je vais faire pour le premier match. Commencer, ce sera le choix du coach mais je ne suis pas encore à 100% donc on verra ce qu’on va faire."

Mais une autre petite phrase de cet entretien a retenu l’attention. Après avoir récemment évoqué une possible retraite internationale sous forme de blague, l’ancien Lillois a encore laissé planer le doute sur son avenir en sélection. "Je ne sais pas, on verra bien", a-t-il lâché.

Hazard a déjà prévu de "faire la fête quelques jours" en cas de sacre à l'Euro

En attendant, Hazard a déjà imaginé le déroulé de son été en cas de victoire de la Belgique à l’Euro. "On va faire la fête quelques jours, anticipe-t-il. Puis on va partir pour des vacances bien méritées. Et puis on va faire ce que fait un footballeur, on va revenir pour la prochaine saison et se préparer pour essayer de gagner encore et encore."

Hazard assume sans problème le statut de favori. "Maintenant quand on joue pour les Diables Rouges, on a toujours cette pression au-dessus de nous, conclut-il. De par ce qu’on a fait par le passé, les gens attendent toujours qu’on fasse mieux. On a fait quelque chose de magnifique il y a trois ans en Coupe du Monde. On va se concentrer et on va essayer de faire mieux. On sait le potentiel qu’on a dans l’équipe. On sait où on peut aller. Donc on va essayer d’aller le plus loin possible."