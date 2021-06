Danemark: "Je vais bien", le premier message d’Eriksen après son malaise

La fédération danoise de football a publié un message de Christian Eriksen, trois jours après son malaise lors du match entre le Danemark et la Finlande.

Christian Eriksen a donné de ses nouvelles, ce mardi dans un message diffusé par compte Twitter de la Fédération danoise. Il apparaît souriant sur une photo avec le pouce levé depuis son lit d’hôpital à Copenhague, où il a été admis samedi après son malaise pendant le match entre le Danemark et la Finlande (0-1).

>> Euro: les infos en direct

"Salut tout le monde, écrit le milieu de terrain de l’Inter. Un grand merci pour vos pensées sympas et incroyables et vos messages du monde entier. Ça veut beaucoup dire pour moi et ma famille. Je vais bien, au vu des circonstances. Je dois encore passer des examens à l'hôpital mais je me sens bien. Maintenant, je vais encourager les gars du Danemark pour les prochains matchs. Jouer pour tout le Danemark."

Il s’agit du premier message du joueur depuis qu’il s’est écroulé sur le terrain, samedi à la 43e minute de la rencontre. Son sélectionneur, Kasper Hjulmand, avait rapporté ses conversations avec son joueur. "Il s'inquiétait pour nous, a-t-il confié dimanche. Il nous a demandé: ‘Comment allez-vous? Je pense que tu es en moins bonne forme que moi! Je suis maintenant prêt à m'entraîner'."

Son agent, Martin Schoots, s’est aussi entretenu avec le milieu de terrain et ami. "On s'est parlé ce matin (dimanche, ndlr), a confié le conseiller à la Gazzetta dello Sport. Il a plaisanté, il était de bonne humeur, je l'ai trouvé bien. On veut tous comprendre ce qui lui est arrivé, il veut le faire aussi: les médecins font des examens approfondis, ça va prendre du temps. Christian n'abandonne pas."