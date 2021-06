Euro: une défaite presque anecdotique pour le Danemark, après le grave malaise d'Eriksen

Après le malaise de Christian Eriksen et l’énorme inquiétude qui a suivi, le match entre le Danemark et la Finlande a repris, pour une victoire 1-0 des Finlandais dans le cadre de la première journée de la phase de poules de l'Euro.

La rencontre aurait pu être reportée sans que personne ne trouve rien à y redire, après le grave malaise qui a frappé Christian Eriksen en fin de première période. Mais les joueurs des deux camps, Danois et Finlandais, ont demandé à l’UEFA d’aller au bout du match. A 20h30, à 0-0 et avec encore quelques minutes à jouer en première période, les joueurs sont donc revenus sur la pelouse. La rencontre s'est achevée sur une victoire 1-0 des Finlandais.

Le match, bien sûr, n’avait toutefois plus grand-chose à voir avec les 40 premières minutes, outrageusement dominées par des Danois incapables d’ouvrir le score. Les coéquipiers de Simon Kjaer ont continué de se créer des opportunités, mais ils ont aussi laissé les Finlandais s’approcher une fois de trop de leur but. A l’heure de jeu, Joel Pohjanpalo a trompé de la tête Kasper Schmeichel, pas irréprochable sur le coup.

Hojbjerg manque un pénalty

Ce but restera comme l’unique tir de la rencontre pour la Finlande, le petit poucet de ce groupe avec la Belgique, la Russie et le Danemark. Les Danois, eux, ont tiré 23 fois au but mais ont cruellement manqué de précision, avec seulement six frappes cadrées.

Surtout, Pierre-Emile Hojbjerg, le milieu de terrain danois, a manqué un pénalty à un peu plus d’un quart d’heure de la fin du match. A ras de terre, il a buté sur le gardien finlandais, Lukas Hradecky. Avec cette victoire, la Finlande fait une très belle opération alors que le Danemark devra se rattraper face à deux adversaires plus coriaces. Mais ce soir, l’aspect sportif, surtout du côté danois, semble bien secondaire.