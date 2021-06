Emmanuel Petit: "La révolution de DD"

Comme avant chaque match de l'équipe de France, le champion du monde et d'Europe Manu Petit, membre de la Dream Team RMC Sport, livre son sentiment sur le match pour RMC Sport et Ouest-France.

On l’a tous vu lors des trois matchs de poule, l’attaque Mbappé-Benzema-Griezmann dont on nous promettait monts et merveilles n’a pas encore été au niveau. Ca pourrait être beaucoup mieux dans les relations techniques, les combinaisons... Mis ne nous trompons pas, ce n’est pas simplement un problème de trident offensif: à part Pogba, les milieux n’ont pas apporté ce qu’ils devraient. Et les latéraux ne se sont pas distingués non plus. On a vu un déficit dans les couloirs et dans le soutien. Aujourd’hui, les défenses sont tellement regroupées qu’on ne peut pas attendre la solution des seuls attaquants.

"La solution c'est Coman"

On voit que Deschamps a beaucoup testé lors de ces matchs de poule. Et même si je suis le premier soutien de Didier, même lui n’est pas toujours inspiré. Prenons le cas de Tolisso placé en faux ailier droit devant Koundé, dans un rôle qui rappelle celui de Matuidi à la coupe du monde 2018: faire débuter deux joueurs qui n’ont jamais joué ensemble à un poste qui n’est pas le leur... Il ne faut pas en attendre des miracles: Je n’en veux pas à Tolisso, il s’est sacrifié plus qu’autre chose. Je préfère retenir l’entrée de Coman. Là, on a vu quelqu’un qui pouvait rééquilibrer l’équipe, et ç a aidé à la percussion. Et pour moi, la solution, c’est Coman! J’en avais parlé dès jeudi sur RMC: puisqu’on a plus d’arrière gauche valide, il faut se calquer sur le schéma de la Suisse en 3-4-1-2. On a les joueurs pour une défense à trois, et cela permettra de replacer Griezmann au soutien de Mbappé et Benzema.

Deschamps sera-t-il aussi révolutionnaire? C’est justement le rôle du sélectionneur de s’adapter aux joueurs qu’il a sous le coude. Et il a travaillé la défense à trois plusieurs fois ces derniers mois. La grande question, c’est qui met-on sur les côtés? A droite, pour moi, Coman est une évidence. Je ne m’inquiète pas sur le repli défensif, il le fait très bien au Bayern. A gauche, c’est en fonction des joueurs disponibles, mais je commente la Premier League sur RMC Sport, et j’ai vu un très bon Pogba ces derniers temps à gauche avec Manchester united. Il l’a fait aussi à la Juventus. Sur le papier, la France est largement favorite face à la Suisse. Autant mettre toutes les chances de notre côté avec cette petite révolution tactique.

