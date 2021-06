Equipe de France: très philosophe, Griezmann trouve "qu'on fait une fixette" sur les penalties

Interrogé sur le tireur désigné des penalties de l'équipe de France, ce dimanche en conférence de presse, Antoine Griezmann ne se pose pas trop de questions. Et semble s'amuser de la "fixette" des journalistes à ce sujet.

Si Didier Deschamps entretenait le suspense en conférence de presse, déclarant que l'on verrait ça "en temps voulu", en interne, c'est Antoine Griezmann qui reste le tireur de penalties de cet Euro 2021. En conférence de presse ce dimanche, au lendemain du match nul des Bleus contre la Hongrie (1-1), l'attaquant du Barça ne semblait en tout cas guère se préoccuper du sujet.

"Si un joueur veut le prendre, il le prend, je suis open"

"C'est surtout sur le terrain, comment va voir la chose. Sur le coup franc hier, Kylian (Mbappé) le sentait bien et l'a pris. On fait une fixette sur qui doit tirer ou pas mais moi... il n'y a aucune crainte là dessus. Si un joueur veut le prendre, il le prend, je suis open (sourire). Je suis très ouvert, aucun souci. Bien au contraire, si quelqu'un le sent, le prend et le marque, tant mieux."

Le numéro 7 était revenu un peu plus tôt sur ce coup franc de gaucher laissé à Kylian Mbappé face aux Hongrois. Encore une fois avec sérénité et philosophie. "Il a pris le ballon et a voulu le tirer. Il tire vraiment très bien les coups francs, je les ai vus à l’entraînement, a réagi Antoine Griezmann. Il sait les tirer. Il n’y avait aucun souci. Dès que tu la sens, tu tires. Dommage que ça ne soit pas rentré, il peut les mettre au fond. Il les met à l’entraînement, donc pourquoi pas en match."