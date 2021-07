Euro 2021: après sa victoire, l'Italie chambre fort la Belgique sur Twitter

Victorieuse 2-1 contre la Belgique en quarts de finale de l'Euro 2021, l'Italie n'a pas perdu de temps pour chambrer son adversaire sur Twitter.

Publier des photomontages et des formules bien senties, sur les réseaux sociaux avant un match à élimination, permet de faire monter la pression et de chauffer ses supporters. Mais quand l'issue n'est pas favorable, le retour de bâton fait toujours mal. La preuve encore avec la Belgique qui, en plus de perdre 2-1 son quart de finale de l'Euro 2021 face à l'Italie, a eu droit à un chambrage sur Twitter.

Dans la matinée de vendredi, le compte officiel des Diables Rouges avait publié un photomontage avec notamment Romelu Lukaku présenté comme un guerrier au beau milieu du Colisée. Le message "Veni, vidi..." accompagnait cette création.

"Vici"

Cette publication n'a pas échappé à l'équipe de communication de la Squadra Azzura. Au coup de sifflet final, elle a cité le tweet belge en écrivant "Vici" avec des drapeaux italiens.

La réponse piquante a fait son petit effet. En moins d'une demi-heure, ce chambrage avait été retweeté ou liké plus de 40.000 fois.

Qualifiée pour les demi-finales, l'Italie doit affronter l'Espagne, tombeuse de la Suisse. Le match est prévu mardi 6 juillet, dans le mythique stade de Wembley, à Londres. La finale est programmée le 11 juillet, toujours dans la capitale anglaise.