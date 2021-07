Euro 2021: l'Italie brille et fait tomber la Belgique en quart, rendez-vous avec l'Espagne en demie

L'Italie s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2021, en battant la Belgique sur le score de 2-1. L'équipe dirigée par Roberto Mancini, portée par des buts remarquables de Nicolo Barella et de Lorenzo Insigne, fera face le 6 juillet à l'Espagne pour une place en finale.

Cette Squadra Azzura est un plaisir pour tous les amateurs de beau football. Après la pénible qualification de l'Espagne contre la Suisse, c'est au terme d'un match passionnant aux allures de finale que l'Italie s'est qualifiée aux dépens de la Belgique pour les demi-finales de l'Euro 2021. Elle s'est imposée 2-1, vendredi soir à l'Allianz Arena de Munich, à la faveur notamment de deux buts qui méritent plus qu'un coup d'oeil.

Rendu possible par l'excellente qualité de passe de Marco Verratti, le premier est l'oeuvre de Nicolo Barella, qui a su se faufiler dans la surface pour éliminer trois adversaires en un carré de pelouse (31e). Le deuxième, somptueux, est une frappe enroulée imparable de Lorenzo Insigne, spécialiste du genre (44e). L'ouverture du score italienne a bien failli survenir dès la 12e minute, si Leonardo Bonucci n'avait pas été contrarié par un hors-jeu sur un coup franc indirect.

Lukaku privé d'un doublé

Longtemps rendue inoffensive par la prudente sélection autrichienne au tour précédent, l'Italie a pu profiter cette fois d'un match bien plus débridé pour étaler toute sa qualité technique et son potentiel offensif (en dépit de la prestation insuffisante de Ciro Immobile). Son succès a été rendu possible grâce à la solidité du futur gardien parisien Gianluigi Donnarumma, impeccable sur une tentative de Kevin De Bruyne lorsque le match n'avait pas encore basculé (21e).

La Nazionale a aussi eu de la chance, provoquée, lorsqu'elle a privé deux fois Romelu Lukaku d'une égalisation. D'abord avec un sauvetage extraordinaire du fessier de l'excellent Leonardo Spinazzola (61e), puis avec une légère déviation de Giovanni Di Lorenzo sur un centre d'une incroyable dangerosité (70e).

Spinazzola va sans doute manquer

C'est ainsi que le colosse belge a été empêché de rejoindre Cristiano Ronaldo, en tête du classement des meilleurs buteurs avec cinq réalisations. Le numéro 9 des Diables Rouges a néanmoins su remobiliser ses troupes, juste après le deuxième but italien, en marquant sur penalty (45e+2). Celui-ci a été rendu possible par l'incroyable pointe de vitesse de Jérémy Doku, le jeune ailier du Stade Rennais (19 ans) qui a dû faire oublier Eden Hazard, blessé et laissé en tribune. Il n'a toutefois toutefois pas assez pesé sur la défense italienne. Mais les Diables Rouges regretteront sans doute leur inefficacité et leur manque de maîtrise dans la possession.

Le tableau de l'Euro avec la première demi-finale © RMC Sport

L'Italie - dont c'est la 12e victoire consécutive et le 32e match international sans défaite - va donc faire face à l'Espagne, le 6 juillet à Wembley (Londres). Mais ce sera a priori sans son latéral gauche Leonardo Spinazzola, sorti sur blessure en pleurs. Pour la Belgique, cet élimination constitue un nouvel échec cuisant pour cette génération dite dorée mais encore en quête d'un résultat majeur.