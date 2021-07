Euro 2021: en Angleterre, les écoles encouragent les enfants à regarder la finale

Pour que les enfants puissent profiter de la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre, mais aussi pour qu'ils ne décident pas de rester à la maison le lendemain, des établissements scolaires incitent les parents à faire preuve de souplesse. Les élèves pourront arriver en classe avec un peu de retard.

Pour la première finale de championnat d'Europe des Three Lions depuis 55 ans, les enfants peuvent bien faire une exception. Les écoles du pays encouragent les parents à laisser les plus jeunes profiter de la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre, dimanche soir à Wembley. Des établissements scolaires ont même fait savoir que les élèves pouvaient arriver en fin de matinée le lendemain, afin de faire une nuit complète après le match (et peut-être les festivités de victoire).

"Nous préfèrons avoir des enfants reposés et prêts à apprendre, plutôt que des grincheux ou des absents sur l'ensemble de la journée", a indiqué une école primaire de Hartlepool, une ville au nord-est du pays, dans une publication Facebook. La direction a aussi précisé qu'il n'y aurait pas de retard relevé pour les enfants qui arriveraient à 10h30. "Nous n'encourageons pas les enfants à manquer l'école. C'est plutôt l'inverse", a aussi indiqué l'école.

De la souplesse demandée aux entreprises

Dans un texte largement relayé sur les réseaux sociaux, une autre école incite les adultes à parler aux enfants de "l'importance de l'hymne national, de la fierté, de la résilience et peut-être de la déception". Cette finale est ainsi perçue comme une "occasion d'apprendre", en plus d'être un moment de communion nationale autour du sport le plus populaire.

Quant aux parents, peut-être qu'ils pourront bénéficier de l'appel à la mansuétude de Boris Jonhson lancé aux entreprises. Le Premier ministre britannique a exhorté les employeurs à être flexibles lundi avec leurs salariés. Il a même laissé le doute planer concernant une pétition appelant à l'instauration d'un jour férié en cas de victoire.