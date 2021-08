Euro 2021: Kjaer va recevoir un prix de l'UEFA pour avoir sauvé Eriksen

L’UEFA va mettre à l’honneur Simon Kjaer, le capitaine du Danemark, et l’équipe médicale qui a secouru Christian Eriksen lors de son malaise cardiaque à l’Euro 2021. Une distinction particulière leur sera remise cette semaine.

Une récompense symbolique pour un sauvetage qui restera dans les mémoires. L’UEFA a décidé de mettre à l’honneur Simon Kjaer, le capitaine du Danemark, pour son courage et son sang-froid au moment du malaise cardiaque de Christian Eriksen à l’Euro 2021. Le défenseur de l’AC Milan va recevoir le Prix du Président de l’UEFA cette semaine, en compagnie de l’équipe médicale qui est intervenue le 12 juin dernier au Parken Stadium de Copenhague, lorsqu’Eriksen s’est effondré durant la rencontre face à la Finlande (0-1).

"Cette année, le Prix du Président transcende le football, explique Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA. Il sert de rappel important par rapport à la valeur de la vie. J’ai la plus grande admiration pour les médecins et le personnel médical. Leur réaction et leur calme exceptionnels ont été cruciaux dans la réanimation de Christian. Je suis reconnaissant envers Simon Kjaer pour les qualités de leadership exemplaires et l’immense courage dont il a fait preuve dans cette situation des plus critiques. Je voudrais également adresser mes meilleurs vœux à Christian Eriksen et à sa famille alors qu’il poursuit son rétablissement."

"Je ne suis pas un héros", assure Kjaer

La semaine passée, Kjaer était revenu pour la première fois sur cet incident lors d’une interview accordée au Corriere della Serra. "Je ne suis pas un héros, avait expliqué l’ancien joueur de Lille. J'ai juste fait ce que je devais faire, sans réfléchir, comme n'importe qui d'autre l'aurait fait (…) L'instinct m'a guidé et j'ai fait ce que je devais faire, automatiquement. C'était la première fois que cela m'arrivait, j'espère que ce sera la dernière (…) J'ai eu la faculté nécessaire de rester lucide, comme tous mes coéquipiers. C'était un effort d'équipe. Nous aurions évidemment fait de même s'il s'agissait d'un adversaire. C'est tout. La seule chose qui compte, c'est que Christian va bien maintenant. C'est tout ce qui compte".