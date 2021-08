Inter Milan: les images des émouvantes retrouvailles d'Eriksen avec ses coéquipiers

L’Inter Milan a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux montrant les retrouvailles de Christian Eriksen avec ses coéquipiers au centre d’entrainement. Le Danois fait son retour après son arrêt cardiaque durant l'Euro 2021.

L’Inter Milan publie ce mercredi une vidéo montrant un Christian Eriksen tout sourire avec ses coéquipiers au centre d’entrainement du club, quelques semaines après son arrêt cardiaque avec le Danemark face à la Finlande lors de la phase de poule de l’Euro 2021. Des images émouvantes. Plus tôt dans la journée, le club avait publié un communiqué donnant des nouvelles rassurantes de son joueur et son programme de reprise, qu’il suivra avec l’équipe médicale du Danemark, qui travaillera en étroite collaboration avec le staff médical de l’Inter.

"Ce matin, Christian Eriksen s'est rendu au centre d'entraînement. Le milieu de terrain danois, qui a salué les dirigeants, l'entraîneur, les coéquipiers et tout le personnel présent, se porte bien et se trouve dans d'excellentes conditions psychophysiques. Eriksen suivra le programme de récupération proposé par les médecins danois à Copenhague, qui coordonneront tout le suivi clinique, en tenant toujours informé le staff médical du FC Internazionale Milano", explique les Nerazzurri.

Un été agité

Une très bonne nouvelle au coeur d'un été agité. Antonio Conte, l’entraineur la saison passée, a quitté son poste, remplacé par Simone Inzaghi, en provenance de la Lazio Rome. Le latéral droit Achraf Hakimi a lui quitté le club et rejoint le Paris Saint-Germain pour environ 60 millions d’euros.

Romelu Lukaku, 24 buts la saison dernière pourrait lui aussi quitter Milan et rejoindre son ancien club Chelsea pour plus de 100 millions d’euros et avec le plus gros salaire de l’effectif. En attendant la fin du mercato, l’Inter Milan remettra son titre en jeu à partir du 21 août en débutant par la réception du Genoa pour le compte de la première journée de Série A 2021-2022. Sans Christian Eriksen pour l'instant.