Euro 2021: la haie d'honneur de la Macédoine du Nord pour sa légende Pandev

Sorti à la 69e minute du match entre la Macédoine du Nord et les Pays-Bas (0-3), Goran Pandev a disputé ses dernières minutes avec le maillot de sa sélection. Son remplacement a été salué par tous ses coéquipiers ainsi que par le staff dans une haie d'honneur, qui a bien rendu hommage aux services rendus par le numéro 10.

C'était l'une des images fortes, ce lundi, sur la pelouse de la Johan-Cruyff ArenA d'Amsterdam. Celle que redoutait secrètement tous les supporters macédoniens. À la 69e minute de ce troisième match de poules de l'Euro 2021 dans le groupe C entre la Macédoine du Nord et les Pays-Bas (0-3), une légende s'en est allée. Goran Pandev, 37 ans et 122 capes en sélection, a pris la direction du banc pour être remplacé. Des dernières secondes sur la pelouse qui ont marqué la fin d'une très belle aventure pour le meilleur buteur de l'histoire de sa nation (38 buts), qui est parvenu à la porter à bout de bras - et pour la première fois - dans une compétition internationale.

Une légende du football macédonien tire sa révérence avec la sélection

Non, le titre de légende n'est pas galvaudé pour souligner l'importance que revêt Pandev dans son pays. Le natif de Strumica oeuvre depuis des années pour la reconnaissance internationale de la Macédoine du Nord. Il a même fondé sa propre équipe, l'Akadejima Pandev, il y a quelques années. La même équipe qui est parvenue à disputer la Ligue Europa en 2019-2020.

C'est ce rôle de pionnier et de capitaine qui a été salué par tous ses coéquipiers ce lundi. Lors de sa sortie du terrain, ceux-ci ont improvisé une haie d'honneur pour lui rendre hommage, n'oubliant pas de lui délivrer une petite tape amicale sur la tête tout en l'acclamant comme il se doit. Tout le staff en a fait de même sur le banc.

En fin de contrat avec le Genoa, Goran Pandev n'a toutefois pas encore précisé s'il s'agissait de la fin de sa carrière. Mais c'est bel et bien un joli clap de fin pour son aventure en sélection.