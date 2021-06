Macédoine du Nord - Pays-Bas en direct: peu de changements pour les Pays-Bas, Depay titulaire

Dumfries a la cote, le Bayern sur les rangs ?

Le même blase que Denzel Washington (ce n’est pas un hasard), et la même efficacité que lui face aux méchants adversaires. Déjà auteur du but victorieux face à l’Ukraine lors du premier match des Néerlandais (3-2), Dumfries a été doublement décisif contre l’Autriche (2-0), avec un nouveau but et un penalty provoqué.

Lancé chez les pros par le Sparta Rotterdam, joueur du PSV depuis 2018, et même capitaine du club d’Eindhoven, le latéral n’a encore jamais quitté les Pays-Bas. Ce pourrait vite arriver, puisque selon Sky Sport Allemagne, le Bayern serait sur le dossier. D'après Voetbal International, Everton et l’Inter sont également intéressés. De quoi faire grimper les enchères.