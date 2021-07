Euro 2021: la lettre de la reine Elizabeth à l'Angleterre et Southgate

Présente lors de la finale victorieuse du Mondial 1966 contre l'Allemagne à Wembley, la reine Elizabeth II a souhaité ce samedi bonne chance à l'équipe d'Angleterre, qui affronte dimanche l'Italie en finale de l'Euro 2020.

Elle, qui était aux premières loges du Mondial 1966, souhaite bonne chance à l'Angleterre. La reine Elizabeth II a adressé ses voeux de victoire à l'équipe nationale anglaise pour sa finale de l'Euro 2021 contre l'Italie, prévue dimanche soir (21h00). La souveraine a transmis une lettre, relayée par le compte officiel de l'équipe nationale, au sélectionneur Gareth Southgate.

"Il y a 55 ans, j'ai eu la chance de remettre la Coupe du monde à Bobby Moore et j'ai vu ce que cela représentait pour les joueurs, la direction et l'encadrement technique d'atteindre et de remporter la finale d'un tournoi international majeur de football", a écrit la reine dans son message.

Elle ne sera pas à Wembley

Jamais, depuis cette rencontre, l'équipe d'Angleterre n'avait atteint la finale d'une grande compétition: l'équipe emmenée par Gareth Southgate aura d'ailleurs l'occasion de remporter le premier Euro de l'histoire des Three Lions.

Âgée de 95 ans, la reine Elizabeth, qui avait remis à l'Allemagne le trophée de l'Euro-1996 en Angleterre, ne devrait pas être présente à Wembley dimanche. Son petit-fils, le prince William, grand fan de football et président de la Fédération anglaise (FA), représentera la famille royale.

"Je veux transmettre mes félicitations, ainsi que celles de ma famille, à vous tous pour avoir atteint la finale du championnat d'Europe, a-t-elle aussi écrit. Je vous envoie mes meilleurs vœux pour [dimanche] dans l'espoir que l'histoire ne retiendra pas que votre succès, mais aussi l'état d'esprit, la détermination et la fierté avec laquelle vous vous êtes comportés".