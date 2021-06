Euro 2021: le stade de Munich aux couleurs LGBTQ+ pour Allemagne-Hongrie... provocation pour Orban?

Comme un signal envoyé à Viktor Orban et au gouvernement hongrois qui limitent les droits des homosexuels, le gouvernement de Munich envisage d'illuminer le stade aux couleurs du drapeau LGBTQ+ pour le match de l'Euro 2021 entre l'Allemagne et la Hongrie mercredi.

Interdiction des publicité montrant des couples homosexuels, limitation de la diffusion de films évoquant des relations non hétérosexuelles, loi interdisant la " mise à disposition aux enfants de moins de 18 ans des contenus qui montrent ou encouragent la sexualité en elle-même, le changement de genre ou l’homosexualité"... les mesures se multiplient en Hongrie, visant la communauté LGBTQ+. Des limitations de libertés qui pourraient avoir un écho à l'Euro 2021.

Selon Die Welt et la presse allemande, le gouvernement de Munich envisage d'illuminer le stade de l'Allianz Arena aux couleurs arc-en-ciel du drapeau LGBTQ+ mercredi, pour le match entre l'Allemagne et la Hongrie à l'Euro 2021. "La capitale de l'Etat s'engage pour la diversité, la tolérance et l'égalité réelle dans le sport et dans la société dans son ensemble", précisent les autorités de la ville, rappelant que juin est le "mois des fiertés".

Le brassard de Neuer contre les Bleus

Manuel Neuer avec son brassard arc-en-ciel contre les Bleus © ICON Sport

Un "signe clair" serait donc envoyé aux Hongrois et surtout à leur président, dont la gouvernance est largement critiquée au sein de l'Union européenne. Munich en appelle donc à l'UEFA pour valider l'initiative. Contre l'équipe de France, le capitaine de l'Allemagne, Manuel Neuer, portait un brassard arc-en-ciel, toujours pour le mois des fiertés. Ce qu'Uwe Junge, membre du parti d'extrême-droite AFD en Allemagne, a qualifié de "brassard de pédés".

Concernant le stade, avant le choc face aux Bleus, l'extérieur de l'enceinte était aux couleurs des deux pays. Dans le stade, une tribune est colorée aux couleurs du drapeau de l'adversaire: la France au premier match, le Portugal au deuxième.