Euro 2021: les affiches provisoires des huitièmes, la France vers la Finlande?

Au terme de la deuxième journée de la phase de poules, certaines sélections sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de l’Euro. Plusieurs affiches provisoires se dégagent et l’équipe de France pourrait ainsi affronter la Finlande si les classements restaient en l'état.

La deuxième journée des matchs de poules de l’Euro 2021 s’est achevée ce dimanche avec le match nul de l’Espagne contre la Pologne (1-1). Si les 24 équipes encore engagées ont encore une rencontre à jouer, certaines sélections sont déjà qualifiées pour la suite de la compétition comme la Belgique ou l’Italie.

Et si les classements des six groupes sont évidemment encore susceptibles d’évoluer, le programme des huitièmes de finale à l’instant T donnerait lieu à plusieurs belles affiches.

Les meilleurs troisièmes actuels

A l’heure actuelle, seuls les Pays-Bas de Memphis Depay et Georginio Wijnaldum sont assurés de finir en tête du groupe D avant la troisième journée de la phase de poules. Pour les autres nations le suspense reste entier et pourrait encore chambouler le tableau des huitièmes de finale.

En particulier à cause des billets alloués aux meilleurs troisièmes. Quatre des six équipes qui finiront troisièmes de leur groupe disputeront la phase à élimination directe. Et plutôt que le classement des troisièmes, c’est leur groupe d’origine qui influence les affiches des huitièmes de finale. Et notamment pour l’équipe de France, leader provisoire du groupe F qui défierait le troisième du groupe B: la Finlande.

Meilleurs troisièmes après deux matchs joués: Finlande (Groupe B), Autriche (Groupe C), Espagne (Groupe E) et Portugal (groupe F).

Le tableau provisoire à partir des huitièmes, avant la dernière journée:

France-Finlande

Angleterre-Slovaquie

Belgique-Portugal

Italie-Ukraine

Suède-Autriche

République tchèque-Allemagne

Pays Bas-Espagne

Pays de Galles-Russie

Le tableau des huitièmes après la J2 © DR RMC Sport

Hormis la Macédoine du Nord, mathématiquement éliminée, les 23 autres équipes engagées dans l'Euro peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale.

La troisième journée de la phase de poules qui débute ce dimanche avec les deux derniers matchs du groupe A s'annonce déjà spectaculaire.