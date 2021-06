Mercato: Depay au Barça, c'est (enfin) officiel

Le Barça a officialisé la signature de Memphis Depay. L'attaquant néerlandais de 27 ans était en fin de contrat à l'OL, qu'il avait rejoint en 2017.

Memphis Depay est enfin un joueur du FC Barcelone. Le club espagnol a annoncé sa signature ce samedi, pour deux ans, après de longues semaines de négociations et malgré un intérêt tardif de la Juventus. L'attaquant néerlandais de 27 ans arrive sans indemnité de transfert. Il était en fin de contrat à l'Olympique Lyonnais.

En conférence de presse des Pays-Bas à l'Euro, Memphis Depay avait déjà confirmé implicitement que cette opération allait se conclure. "Chacun sait que je suis en contact avec le Barça depuis un moment déjà, et je souhaite jouer pour Ronald Koeman", avait-il alors déclaré, en évoquant son compatriote et ancien entraîneur en sélection. "Encore un peu de patience et l'information viendra", avait ensuite promis le buteur, à la veille du match contre l'Autriche à Amsterdam.

Quatrième recrue

Il s'agit déjà de la quatrième recrue estivale du FC Barcelone. Deux arrivent de Manchester City en fin de contrat: Sergio Agüero et Eric Garcia. L'autre est Emerson Royal, le latéral droit du Real Betis.

Une rude concurrence attend Memphis Depay, habitué ces dernières années à enchaîner tous les matchs avec l'Olympique Lyonnais. Il va devoir se battre pour obtenir du temps de jeu par rapport à Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Sergio Agüero, Francisco Trincão, Ansu Fati, Philippe Coutinho et Martin Braithwaite. Il n'est toutefois pas impossible que certains de ces noms ne fassent plus partie de l'effectif catalan au lendemain de la fermeture du marché.

Formé au PSV Eindhoven, dont il a fréquenté l'équipe première de 2011 à 2015, Memphis Depay a joué une saison et demi pour Manchester United (2015-2017), avant de signer à l'OL, où il a passé quatre saisons et demi. Il n'y a remporté aucun titre, mais a pu se hisser en demi-finale de la Ligue des champions lors du Final 8 de 2020 à Lisbonne. Il sera présenté aux supporters après l'Euro.