Euro 2021: les Pays-Bas annoncent le départ de De Boer

Après leur élimination face à la République tchèque, en 8e de finale de l’Euro, les Pays-Bas ont annoncé ce mardi le départ de Frank De Boer. Le sélectionneur de 51 ans, en poste depuis septembre dernier, ne poursuivra pas sa mission jusqu’au Mondial 2022.

La décision n’a pas traîné. Deux jours après la sortie de route des Pays-Bas à l’Euro, la Fédération néerlandaise a annoncé ce lundi le départ de Frank De Boer. Le sélectionneur de 51 ans paye la défaite face à la République tchèque, en 8e de finale (2-0). Et plus globalement le visage affiché par son équipe durant la compétition. Malgré trois victoires lors de la phase de poules, face à l’Ukraine (3-2), l’Autriche (2-0) et la Macédoine du Nord (3-0), les Oranje ont proposé un jeu trop défensif au goût de leurs supporters. De quoi s’attirer de nombreuses critiques au royaume de Johan Cruyff.

Neuf mois après sa nomination, le frère jumeau de Ronald a choisi de ne pas poursuivre sa mission jusqu’à la Coupe du monde 2022, prévue au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre). D’un commun accord avec ses dirigeants.

"Pas une situation saine"

"J'ai décidé de ne pas continuer en tant qu'entraîneur national. L'objectif (les quarts de finale, ndlr) n'a pas été atteint, c'est clair, explique le coach de 51 ans dans un communiqué. J'ai pensé que c'était un honneur et un défi, mais j'étais aussi conscient de la pression qui s'exercerait sur moi dès ma nomination. Cette pression ne fait qu'augmenter et ce n'est pas une situation saine, ni pour moi, ni pour l'équipe dans l'optique d'une qualification à la Coupe du monde."

Les Pays-Bas vont maintenant se mettre en quête de son successeur. Sans perdre de temps. Le prochain match des partenaires de Memphis Depay aura lieu le 1er septembre face à la Norvège, en éliminatoires du Mondial.