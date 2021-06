France-Suisse: une élimination qui coûte des millions à la FFF

Noël Le Graët a réagi ce mardi à l’élimination de l’équipe de France dès les huitièmes de finale de l’Euro 2021. Le président de la Fédération Française de football a rappelé l’enjeu économique pour une institution en déficit.

L’équipe de France a quitté l’Euro 2021 au terme d’un huitième de finale fou contre la Suisse ce lundi à Bucarest (3-3, 5 ab à 4). Outre l’échec sportif évident et les potentielles conséquences concernant l’avenir de Didier Deschamps, Noël Le Graët a rappelé l’impact économiques sur les finances de la FFF.

"Cette élimination est un peu embêtante dans la situation économique de la Fédé, a ainsi expliqué le dirigeant dans des propos rapportés par L’Equipe. On espérait aller un peu plus loin, vous vous en doutez bien. Mais on était bien contents quand il gagnait tout."

14,25M€ dans les poches de la FFF

Interrogé en marge de l’élection de Brigitte Henriques, par ailleurs vice-présidente de la FFF, à la tête du CNOSF, le patron de la Fédération a indirectement regretté le manque à gagner pour son institution après cette élimination précoce. Un échec qui fait mal alors que la Fédération française de football se trouve en déficit pour la première fois depuis très longtemps.

En clair, les juteuses primes promises par l’UEFA en cas de bon parcours pendant l’Euro vont manquer à la FFF. Chaque équipe engagée dans le tournoi continental touche 9,25 millions d'euros et un bonus de 1,5 million d'euros par victoire pendant la phase de poules ou de 750.000 euros en cas de match nul. Sortir des poules rapportait deux millions d’euros supplémentaires.

Avec leur parcours (deux nuls et une victoire) jusqu’aux huitièmes, les Bleus vont donc rapporter un total de : 14,25M€ à la FFF.

Une prime pour les Bleus ?

Les quarts de finalistes touchent 3,25 millions d’euros et les demi-finalistes 5 millions d'euros. Le vainqueur remportera 10 millions d'euros supplémentaires contre 7 millions pour le finaliste. Avec un parcours sans-faute et une victoire finale de l’équipe entraînée par Didier Deschamps dans cet Euro, la FFF aurait pu mettre la main sur un pactole maximal de 34M€.

L’élimination contre la Nati a donc potentiellement fait perdre près de vingt millions d’euros à la FFF. Selon l’accord négocié entre la sélection (joueurs et staff compris) et l’instance, le groupe tricolore devrait se partager environ 10% du total versé par l’UEFA soit environ 47.500 euros par personne. Le tout activable en cas de qualification… pour les huitièmes.