Euro 2021: Mancini juge "injuste" la demi-finale sans supporters venus d’Italie ou d’Espagne

Roberto Mancini a regretté ce lundi que les supporters d'Italie et d'Espagne ne puissent pas se rendre à Londres soutenir leur sélection lors de la première demi-finale de l'Euro (ce mardi, 21 heures), à cause des restrictions sanitaires importantes mises en place pour enclaver l’Angleterre.

Qu’elle semble loin, pour Roberto Mancini, cette phase de groupes disputée intégralement dans un Stadio Olimpico de Rome acquis à la cause de la Nazionale. Qualifiée pour le dernier carré de l’Euro depuis qu’elle a fait tomber la Belgique vendredi dernier (1-2), l’Italie doit se résoudre à jouer sa demi-finale très attendue contre l’Espagne mardi (21 heures) devant un public majoritairement neutre, au grand dam de son sélectionneur.

A cause des restrictions sanitaires appliquées en Angleterre, pour tout fan vivant en Italie ou en Espagne désirant se rendre à Londres, il serait nécessaire de se placer en quarantaine de cinq à dix jours à son arrivée. Une organisation bien trop contraignante, qui devrait en décourager plus d’un malgré un quota de places alloué aux supporters des nations qualifiées.

Une "exception" anglaise

"C’est très injuste, si je veux être parfaitement honnête, a regretté Mancini en visio-conférence de presse d’avant-match depuis Wembley, où seront tout même autorisés 60.000 spectateurs. Nous préférons jouer devant du public plutôt que devant un petit nombre de personnes, c'est l'essence du football et du sport, mais c'est très injuste qu'on n'ait pas la moitié du stade remplie de fans italiens et l'autre de fans espagnols."

La Fédération italienne a indiqué que 6.400 billets avaient été mis en vente pour les supporters italiens vivant au Royaume-Uni et en Irlande, une zone non-soumise aux restrictions, tandis que la Fédération espagnole a lancé une campagne incitative à l'attention de ses fans dans le même cas de figure, intitulée "We need you" (Nous avons besoin de vous").

Espagnols, Italiens, et Danois dans l’autre demie face à l’Angleterre (mercredi, 21 heures), seront donc tous dans le même bateau. A l’exception des Anglais, qui eux bénéficieront forcément de la situation pour être massivement présents à Londres, où se dispute l’intégralité du dernier carré.