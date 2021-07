Euro 2021: Italie-Espagne, Angleterre-Danemark... le programme complet des demi-finales

Les demi-finales de l'Euro 2021 auront lieu les 6 et 7 juillet, à Wembley (Londres). L'Italie affrontera l'Espagne, tandis que l'Angleterre fera face au Danemark. Les vainqueurs se défieront en finale le 11 juillet, toujours dans la capitale britannique.

Le dernier carré de la compétition est connu. L'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et le Danemark se sont qualifiés pour les demi-finales de l'Euro 2021. Les matchs sont prévus les 6 et 7 juillet. Le premier choc sera Italie-Espagne. Angleterre-Danemark aura lieu le lendemain.

Le mythique stade de Wembley, à Londres, sera le théâtre de ces deux rencontres. L'enceinte accueilliera aussi la finale, programmée dimanche 11 juillet.

Le tableau final de l'Euro, au stade des demi-finales © RMC Sport

Rendez-vous mardi et mercredi

Première équipe à se qualifier, vendredi, l'Espagne a péniblement écarté la Suisse. Après avoir fait 1-1 dans le temps réglementaire, la Roja a dû s'imposer 3-1 dans la séance de tirs au but pour faire tomber les bourreaux des Bleus. Quelques heures plus tard, l'Italie a stoppé la Belgique en s'imposant 2-1, avec notamment un splendide but de Lorenzo Insigne.

Le Danemark, sensation de l'Euro depuis l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen, s'est défait samedi de la République tchèque sur le score de 2-1. Puis pour ce qui a été son match à l'extérieur de la compétition, l'Angleterre a balayé l'Ukraine avec un 4-0.

Le programme des demi-finales



► Mardi 6 juillet à 21h00: Italie-Espagne

► Mercredi 7 juillet à 21h00: Angleterre-Danemark



Finale: dimanche 11 juillet à 21h00.