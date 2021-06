Euro 2021 : sur quelle chaine regarder Italie-pays de Galles

La 2eme journée de la phase de poules terminée, place à la 3eme journée avec le groupe A au menu de ce dimanche. L’Italie, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, accueille le pays de Galles à Rome (18h). Des Gallois qui espèrent, eux aussi, poursuivre leur chemin à l’Euro.

C’est l’heure de vérité pour le groupe A. Ce dimanche débute la dernière journée de la phase de poules de l’Euro 2021. A cette occasion, par souci d’impartialité, les deux rencontres de chaque groupe se disputent en même temps, à 18h. Alors que la Suisse affronte la Turquie à Bakou, l’Italie reçoit le pays de Galles à Rome. Un match à suivre en direct sur beIN Sports et à la radio sur notre antenne, RMC étant la seule radio à commenter tous les matches de l’Euro. Vous pourrez également suivre la rencontre en direct commenté sur le site et l’application RMC.

Le pays de Galles a la pression

Très séduisante, la Nazionale a remporté ses deux premiers matchs et est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Reste à savoir à quelle place les partenaires de Jorginho vont terminer. Pour le pays de Galles l'enjeu est plus important. Relancée après sa belle victoire face à la Turquie, l'équipe de Gareth Bale sera qualifiée en cas de victoire ou de nul contre l'Italie; ou en cas de défaite, si la Suisse ne bat pas la Turquie ou gagne mais ne rattrape pas sa différence de buts (-3 contre +2 avant les matches). Elle terminera troisième en cas de défaite contre l'Italie et si la Suisse rattrape sa différence de buts. Pour rappel, seuls les quatre meilleurs troisièmes disputeront les huitièmes de finale de l'Euro.