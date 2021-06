Euro: l'Italie dédie sa victoire aux enfants tués lors d'une fusillade

Trois jours après une fusillade qui a tué un homme et deux enfants près de Rome, l'équipe d'Italie a rendu hommage ce mercredi, après sa victoire face à la Suisse (3-0) lors de l'Euro, aux victimes.

L'Italie est la première nation qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. Dominatrice de la Turquie (3-0) lors de son premier match, la Nazionale a récidivé ce mercredi face à la Suisse (3-0). Après la partie, les acteurs ont eu des fortes pensées pour les victimes d'une fusillade survenue dimanche à Ardea, près de Rome.

"Nous voulions assister aussi aux funérailles, mais nous n'avons pas pu"

Un homme et deux enfants, âgés de 5 et 10 ans, ont été tués par le tireur. Auteur du troisième but (59e) face à la Suisse, Ciro Immobile s'est montré touché après le match par ce drame survenu à quelques kilomètres de sa ville. "Je voudrais dédier mon but à Daniele et David, les deux anges qui ne sont plus là, a déclaré l'attaquant à la Rai, ému. Nous sommes fiers de pouvoir leur dédier cette victoire. Nous voulions aussi assister aux funérailles, mais nous n'avons pas pu à cause des règles Covid."

Au Stadio Olimpico de Rome, l'Italie avait pris les devants grâce à un doublé de Manuel Locatelli. "On dédie cette victoire à tout le monde, à tous ceux qui souffrent en ce moment", a lui aussi déclaré Roberto Mancini, sélectionneur d'une équipe qui a enchaîné un 28e match consécutif sans connaître la défaite.

D'un point de vue sportif, tout semble aller pour le mieux pour l'Italie, malgré la sortie en première période sur blessure ce mercredi de Giorgio Chiellini, touché musculairement à la jambe gauche. Pour son dernier match de la phase de groupes, l'Italie retrouvera le pays de Galles ce dimanche (18h). "Il faut toujours jouer pour gagner", a promis Mancini, qui croit que son équipe "peut grandir" au fil de la compétition et être une sérieuse prétendante au titre.