Euro 2021: sur quelle chaine regarder Macédoine du Nord-Pays-Bas

Les Pays-Bas, déjà qualifiés pour les 8eme de finale de l’Euro, affrontent la Macédoine du Nord, éliminée, lundi à la Johan-Cruyff ArenA (18h). Un match pour l’honneur mais pas sans intérêt.

Match sans pression pour les Pays-Bas et la Macédoine du Nord. Les deux pays s’affrontent ce lundi à la Johan-Cruyff ArenA (18h) pour le compte de la 3eme journée de l’Euro 2021 dans le groupe C. Une rencontre diffusée en direct sur beIN Sports1 et à la radio sur notre antenne, RMC étant la seule radio à commenter tous les matches de l’Euro. Vous pourrez également suivre la rencontre en direct commenté sur le site et l’application RMC. A quoi faut-il s’attendre ? Difficile à dire car il n’y aura pas d’enjeu.

Les Pays-Bas vont faire tourner

Avec deux victoires, les Pays-Bas sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et même assurés de la première place. En face, la Macédoine du Nord, petit poucet de la compétition, a subi deux défaites fatales. Les Macédoniens sont éliminés et tenteront de sauveur l’honneur face aux partenaires de Memphis Depay. Côté batave, le sélectionneur devrait faire souffler de nombreux titulaires en vue du huitième de finale dimanche, à Budapest (18h). Dans l'autre match de ce groupe, l'Ukraine et l'Autriche, à égalité de points, se disputeront la 2eme place à la même heure.