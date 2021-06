Pays-Bas: souffrant de problèmes cardiaques, Blind a hésité à jouer après le malaise d’Eriksen

Cadre de la sélection des Pays-Bas à l’Euro, Daley Blind s’est fait violence pour disputer le match contre l’Ukraine ce dimanche (3-2) après le malaise de Christian Eriksen. Le défenseur de l'Ajax est lui-même fragile sur la plan cardiaque.

A l’image de Fabrice Muamba, lui-même miraculé après une attaque cardiaque en plein match, Daley Blind a été particulièrement touché par le grave malaise de Christian Eriksen samedi pendant la rencontre entre le Danemark et la Finlande à l’Euro. Titulaire puis remplacé peu après l’heure de jeu lors de la victoire des Pays-Bas contre l’Ukraine (3-2), le défenseur de 31 ans a confirmé qu’il avait eu du mal à jouer.

"Ce qui est arrivé samedi a eu un impact énorme sur moi. Outre le fait que je connaisse bien Christian en tant qu’ami, la situation est terrible pour lui. Bien sûr, j’ai également vécu quelques expériences dans ce domaine, de sorte que j’ai dû surmonter un obstacle mental pour jouer", a expliqué l’international néerlandais à qui un pacemaker a été implanté en 2019. En août 2020, le Batave s’était effondré en plein match amical contre le Hertha Berlin en raison d’un problème avec son dispositif médical.

Blind: "J’ai clairement pensé à ne pas jouer"

Visiblement très marqué par le malaise cardiaque de Christian Eriksen, qui est désormais dans un état stable, Daley Blind a bien failli déclarer forfait pour le match des Pays-Bas contre l’Ukraine.

"J’ai eu beaucoup de mal avec ça, mais je suis fier de l’avoir fait. Ensuite, toutes les émotions ont ensuite ressurgi, a encore confié le défenseur auprès de la chaîne néerlandaise NOS. J’ai clairement pensé à ne pas jouer. Les images et le moment ont eu beaucoup d’impact et je n’ai pas très bien dormi à cause de cela. J’ai vraiment dû surmonter un gros obstacle pour jouer."

Blind incapable de finir le match

Souffrant depuis plusieurs années d’une inflammation du muscle cardiaque, Daley Blind a confirmé que les images de Christian Eriksen avaient rappelé de douloureux souvenirs à sa propre famille.

"Nous sommes un certain nombre à avoir aussi connu Abdelhak Nouri (victime d’un malaise cardiaque lors d’un match amical avec Ajax, ndlr) ou qui sommes des coéquipiers de Christian. Cela a tellement d’impact. Et aussi pour ma famille. Mes parents, ma femme."

Nathan Aké et Daley Blind avec les Pays-Bas © Icon Sport

Finalement remplacé par Nathan Aké pendant la deuxième période, Daley Blind a été pris dans ses bras par son sélectionneur Frank De Boer à sa sortie. "Pour Daley Blind, c’était bien sûr très émouvant", a même reconnu le technicien néerlandais lors de son passage en conférence de presse.

Les dernières nouvelles transmises par la Fédération danoise au sujet de Christian Eriksen ont contribué à rassurer tous les acteurs de l’Euro. Mais le traumatisme lié à ce grave malaise cardiaque ne s’estompera pas de sitôt. Pour Daley Blind comme pour les autres proches du meneur de jeu du Danemark.

