Euro 2021: sur quelle chaine regarder Ukraine-Autriche

L’Ukraine et l’Autriche s’affrontent ce lundi (18h) dans une "finale" pour décrocher la deuxième place derrière les Pays-Bas et se qualifier en huitièmes de finale de l’Euro 2021.

Match décisif à Bucarest! L’Ukraine et l’Autriche s’affrontent ce lundi (18h) lors de la troisième et dernière journée du groupe C de l'Euro 2021. A égalité avec trois points chacune, les deux sélections ne peuvent plus viser la première place promis aux Pays-Bas. Elles se livreront donc un duel pour décrocher la deuxième place qualificative pour les huitièmes de finale.

La rencontre sera diffusée sur beIN Sports 2. Elle sera à aussi à suivre en direct sur notre site dans l’Intégrale Euro sur RMC.

Avant le coup d’envoi, les deux équipes affichent le même nombre de points et une différence de buts identique (0) mais l’Ukraine est en ballotage favorable grâce à sa meilleure attaque (quatre buts inscrits contre trois pour l’Autriche). Un match nul suffirait donc aux joueurs d’Andriy Shevchenko. Ce résultat n’éliminerait pas l’Autriche qui pourrait prétendre figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes.



Ce match concerne aussi les joueurs de l’équipe de France. En cas de défaite face au Portugal, mercredi (21h), les Bleus pourraient jouer leur qualification au titre des meilleurs troisièmes. Si l’Autriche ou l’Ukraine s’impose ce lundi, le troisième du groupe C figurerait derrière les hommes de Deschamps qui auraient alors un concurrent en moins. Ils pourraient même valider leur qualification pour les huitièmes de finale dès ce lundi soir en cas de victoire de l'Autriche ou de l'Ukraine couplée à un succès de la Belgique, quelques heures plus tard (21h), face à la Finlande.